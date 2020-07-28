智慧型手機搭載多鏡頭已成為市場主流，這也造成感光元件 CMOS 的需求大增，相關光學鏡片材料的供應似乎也供不應求。

根據《日本經濟新聞》日文電子版週二 (28 日) 報導，由於智慧型手機的鏡頭數增加，鏡片材料的詢問度大增，相關材料供應也出現不足現象。幾乎獨占相關材料市場的日本各大廠商雖然正在擴張生產能力，但未來數年仍可能出現供應不足的現象。

日經：手機鏡片材料供應不足 情況恐持續數年 (圖片：AFP)

業界傳出各種消息，例如「缺貨情形比起 CMOS 還要來的嚴重」，或是「部分手機鏡頭的鏡片廠商到處搶貨、以噸為單位增加庫存」。

根據日本研調公司 Techno Systems Research 說法，搭載雙鏡頭以上的智慧型手機，比率預估在 2020 年將占整體的 86%。而過去在 2017 年的時候只占不到 2 成。

負責鏡片材料廠商相關業務的人士說：「2018 年為 37 億個模組，在 2020 年達到 55 億個，2024 至 2025 年會達到 80 億個。」

鏡片材料與 CMOS 的行情都同樣強勁。多數電子零件價格會隨著量產年數而下跌，但 CMOS 行情在近 2 年來幾乎持平。即使今年 Q2 智慧型手機銷售低迷，智慧型手機普遍使用的 1300 萬畫素、1/3 吋 CMOS 的大量採購平均單價也有 1.7 美元，水準與上季相同。

聚烯烴和聚碳酸酯是鏡片主要原料，三菱瓦斯化學 (4182-JP)、三井化學 (4183-JP)、日本瑞翁 (Zeon)(4205-JP) 三家日本公司就幾乎拿下 100% 市佔。

各家公司也正在努力擴張供應能力，三菱瓦斯化學就打算將生產能力擴大到過去的 1.6 倍，三井化學也要拉高到 1.5 倍。但有智慧型手機廠商表示，要在 2 年後才會展開量產，供應「沒有跟上需求」。

有模組廠商表示「由於新冠肺炎 (COVID-19) 的關係，供給吃緊稍獲緩解。」但是明年有部分材料製造商的工廠也將實施定期設備維修。可以預料在未來數年，智慧型手機廠商仍得為了鏡片不足的問題傷透腦筋。