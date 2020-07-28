〈財報〉日工具機巨頭發那科 預估本年度營業利益大減56.4%

日本工具機巨頭發那科 (Fanuc)(6954-JP) 週二 (28 日) 盤後公布了最新財報。2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的營業利益報年減 61.3% 至 110 億日圓。全年度營業利益預估年減 56.4% 至 385 億日圓，低於市場預測中數的 799 億日圓。

該公司股價週二 (28 日) 收在每股 20260 日圓，較上個交易日下跌 2.34% 或 485 日圓。

發那科股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於日本會計準則的財報關鍵數據：

營收報年減 18.8% 至 1092 億日圓。

營業利益報年減 61.3% 至 110 億日圓。

經常利益報年減 59.0% 至 131 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 61.0% 至 90 億日圓。

由於美中貿易戰未歇，企業的設備投資持續減少，再加上新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，市場環境也更加惡化。

各主要部門營收表現：

FA 工廠自動化部門營收在中國市場出現增加，而在台灣、日本、歐洲、印度、韓國則都出現減少。

機器人部門營收在中國市場出現增加，而在美洲、歐洲、日本都出現減少。

數控工具機 (Robomachine) 部門營收，切削加工機在中國市場出現增加，電動射出成形機在中國、美洲、日本出現增加。線切割放電加工機則是出現減少。

服務部門營收受到肺炎疫情影響，在多數地區皆出現減少。

年度財測：(2021 年 3 月期：2020 年 4 月 1 日 - 2021 年 3 月 31 日)

營收預估年減 16.7% 至 4233 億日圓。

營業利益預估年減 56.4% 至 385 億日圓。

經常利益預估年減 53.6% 至 477 億日圓。

歸屬公司股東純益預估年減 53.0% 至 345 億日圓。

在營業利益的預測方面，由 Refinitiv 所整理出的分析師預測平均值為 799 億日圓，是發那科所預測的 385 億日圓的 2 倍之多。