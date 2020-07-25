〈美股盤後〉美股盡墨！英特爾暴跌逾16% AMD飛漲逾16%

週五 (24 日) 由於新冠疫情持續、英特爾等財報疲軟、新一輪刺激法案進展緩慢，以及地緣政治的不確定性，黃金首度突破每盎司 1900 美元、5 年期美債殖利率創歷史新低，美股遭逢華爾街廣泛性地拋售。

外媒傳出，川普即將發布處方藥價行政命令，促使醫療保健類股下滑，英特爾領科技股陷入血海，週五美股四大指數集體收黑，道瓊下跌近 200 點。

道瓊本週跌幅達 0.8%、標普週跌 0.3%、那指週跌 1.3%，為自 5 月以來首次週連跌。

美中衝突越演越烈，繼美國要求中國駐休士頓領事館撤離後，中國政府週五宣布關閉美駐成都領事館。

參議院多數 (共和) 黨領袖麥康奈爾週四推遲該黨版 1 兆美元刺激方案，主因是川普政府要求審查詳細細節。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,562 萬例，死亡數突破 63.5 萬例。

美國迄今累計確診數超過 407 萬，死亡人數超過 14.4 萬，美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 稱，新冠疫苗可能要等到明年多月後才能廣泛投入市場。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 182.44 點，或 0.68%，收 26,469.89 點。

標普 500 指數下跌 20.03 點，或 0.62%，收 3,215.63 點。

那斯達克指數下跌 98.24 點，或 0.94%，收 10,363.18 點。

費城半導體指數下跌 32.25 點，或 1.56%，收 2,038.71 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費品 (+0.33%) 板塊上揚，資訊科技 (-1.19%)、醫療保健 (-1.11%) 與工業 (-0.80%) 板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎僅亞馬遜獨強。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.75%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.25%；臉書 (FB-US) 下跌 0.81%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.56%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.62%。

道瓊 30 檔成分股以英特爾領跌。思科 (CSCO-US) 下跌 2.13%；輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.93%；雷神技術 (RTX-US) 下跌 1.65%；波音 (BA-US) 下跌 1.52%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 0.60%。

費半成分股盡墨。AMD (AMD-US) 大漲 16.50%；美光 (MU-US) 下跌 4.98%；英特爾 (INTC-US) 下跌 16.24%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.87%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.64%。

台股 ADR 漲跌互見。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.89%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 9.69%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.64%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

焦點財報、個股消息

美國電信龍頭威訊 (VZ-US) 上漲 1.72%。該公司週五公布 2020 財年第二季財報，由於居家隔離措施促使遠端辦公及線上學習的需求大增，帶動威訊電話及網路服務業績大幅增長，營收及獲利雙雙優於市場預期

美國運通 (AXP-US) 下跌 1.39%。該公司週五盤前公布 2020 財年第二季財報，疫情引發失業潮，為降低呆帳風險，美國運通於 Q2 提列了 6.28 億美元的備抵呆帳，導致獲利大幅下跌 85%。

英特爾 (INTC-US) 暴跌 16.24% 至每股 50.59 美元。該公司週四公布第二季獲利優於預期，但毛利率下降至 11 年最低點，並宣布原定 2021 年底上市的 7 奈米晶片推遲約半年。

AMD 週三甫發表全球首款內建顯示核心的 7 奈米製程 x86 桌上型處理器，華爾街多家分析師皆認為 AMD 從英特爾的困境中獲益最大。AMD 週五股價暴漲 16.50% 至每股 69.40 美元，創下 18 個月來最大單日漲幅，收盤價高於英特爾。

高盛 (GS-US) 下跌 0.76%。該公司和馬來西亞政府週五 (24 日) 表示，雙方已就馬來西亞主權財富基金 (1MDB) 一案達成 39 億美元的和解協議，星國將撤銷所有針對高盛的刑事訴訟和監管程序。

蘋果再遭投行看空，週五其股價微跌至 370.46 美元。Wolfe Research 分析師 Jeff Kvaal 認為蘋果基本面無法支撐近期漲勢、預期 5G 超級週期不會出現，將其評級設為「跑輸大盤」。

華爾街分析

Brewin Dolphin 投資主管 Janet Mu 受訪時稱：「我們不會感到意外市場出現一些拋售，因為投資者正將注意力重新轉向地緣政治的緊張局勢。」

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示：「在昨日科技股和成長型股大跌後，週末前市場走勢緊張。那指和科技股在過去兩個月的表現令人難以置信，但在我們看來，一次理所應當的盤整極具意義。」

Detrick 解釋：「鑒於 7 月迄今的漲勢，在蘋果、亞馬遜等財報公布前、Fed 的決定，以及可能是我們此生最糟糕的國內生產總值 (GDP) 前，華爾街出現焦慮是有意義的。」

SunTrust Advisory Services 首席市場策略師 Keith Lerner 說：「那指估值比其長期價格趨勢高出 22%，但相比之下，2000 年網路泡沫時期估值比趨勢價格高出 280%。」

Keith Lerner 稱，絕對估值有所上升，但還不到當時水準的一半，小部分股票影響力不斷上升，對整個市場是一種風險，儘管這些公司也貢獻越多的現金流與利潤。」