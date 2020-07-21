華爾街最有影響力部落客：巴菲特願意讓人一時以為他很蠢

近期股神巴菲特投資失利，屢採地雷股，讓華爾街一度傳出「股神是蠢材」的聲音，金融圈知名部落格 Farnam Street 部落客 Shane Parrish 週一 (20 日) 認為，股神願意讓人一時以為他很蠢，以獲得最佳的長期投資效果。

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRKA-US) 今年第 1 季投資損失超過 550 億美元，主因是踩到金融和航空等地雷股，而且波克夏股價表現比大盤 (S&P 500 指數) 遜色，讓市場批判「股神」失靈、寶刀已老。

上一次經濟衰退時期，巴菲特曾大舉押注高盛與通用電氣，但這次新冠疫情卻沒有任何重大投資，並將航空持股出清，因此錯失航空股 3 月觸底反彈的「巨幅升浪」。

對此，Barstool Sport 創辦人 Dave Portnoy 6 月初推文嘲笑，股神是蠢材 (idiot)。資產管理機構 Fisher Investments 創辦人 Ken Fisher 抨擊，巴菲特年紀大了，不願冒險，所以在疫情選擇靜觀其變，並未採取大動作。

Farnam Street 部落客創始人 Shane Parrish 對巴菲特目前的投資策略點評道：「股神必須願意讓自己一時看起來很蠢，才能獲得最好長期效果。我認為，由於未來變得越來越不確定，他 (股神) 正在為最廣泛的可能的未來做準備。」

波克夏第 1 季末現金與約當現金創下新高，總計達 1372 億美元，顯示巴菲特仍滿手現金，並未因危機大舉入市。

Shane Parrish 稱：「當無法在一定程度上理解 (疫情走向與經濟趨勢) 時，我們就會在場邊旁觀，直到理解為止。」

Shane Parrish 是股神巴菲特價值投資的信徒，他創辦華爾街最有影響力的財經部落格 Farnam Street，名字正是取自伯克希爾的公司地址（Farnam 街 3555 號）。

避險基金大佬們如橋水的 Ray Dalio、Third Point 的 Daniel Loeb 都是 Farnam Street 部落格的大牌粉絲。

實際上，波克夏海瑟威擁有大量的蘋果股票，佔其投資組合的 40%，是蘋果第二大股東，僅次於先鋒 (Vanguard)，自今年三月美股跌入低點以來，股神單靠蘋果就進帳 400 億美元 (約 1.18 兆台幣)。