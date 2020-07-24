美新冠確診破400萬！譚德塞：再也回不到過去生活 反駁中國收買論

週四 (23 日) 美國新冠疫情持續蔓延，累計確診已超過 400 萬，世衛組織警告，隨著在美國和貧窮發展中國家疫情惡化，人們已無法回到過去的生活。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1530 萬例，死亡數突破 62.5 萬例。

美國是全球疫情最嚴重的國家，迄今累計確診數超過 400 萬，死亡人數超過 14.3 萬，加州週四再度通報創紀錄的單日死亡人數。

世衛 (WHO) 秘書長譚德塞稱，截自目前為止，通報的所有確診病例有一半來自美國、巴西和印度，人們希望過好生活，這完全可以理解，但我們已無法回到過去的生活。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩 (Mike Ryan) 稱，在可預見的將來，我們將無法消除或根除這種病毒。

譚德塞週四重申，疫情政治化是全球應對工作面臨的最大威脅之一。

美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 近期砲轟中國和世衛 (WHO) 秘書長譚德塞達成協議，並助其得到官位，週四 (23 日) 譚德塞反駁：「這些收買的言論是不真實的，不可接受的，也沒有任何根據。」

譚德塞稱：「誰不會被這些言論分心？我們也不希望國際社會因此分心。」

出生在紐約州的世界衛生組織流行病學家范科霍芙 (Maria Van Kerkhove) 稱：「作為一名美國人，作為一名自豪的世衛組織員工，我覺得有必要說點什麼，正如譚德塞博士所說，我們堅定不移地致力於拯救生命，我們不會分心。」

世衛建議人們配戴口罩，以減緩病毒的傳播，還建議人們定期洗手、保持社交距離，並避免去擁擠人潮的場合。

世衛稱，如果人們感到發燒、咳嗽和呼吸困難，請盡速就醫，但如有可能，請提前致電並遵循當地衛生當局的指示。

譚德塞敦促世界各國領袖和公眾做出明智的選擇，這些可能會決定與所愛之人生和死之別，只要新冠病毒還在傳播，人人都會有危險。