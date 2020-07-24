不受疫情衝擊 台積電領軍20大業者撐起我上半年三分之一出口值

新冠肺炎疫情打亂產業步調，但電子族群卻意外因遠端需求而受惠，成為支撐我出口動能的關鍵，根據財政部統計，在權值龍頭股台積電領軍下，包括京元電 (2449-TW) 與美光等 20 大出口業者上半年出口規模高達 527 億美元，撐起台灣三分之一的出口值。

財政部今 (24) 日最新公布的統計通報，包括台積電 (2330-TW)、京元電子、美光、力成(6239-TW)、矽品、日月光、群創(3481-TW) 與友達 (2409-TW) 等 20 大領先業者，2015 年出口規模約 723 億美元，截至去年底前 20 大業者出口規模已攀升至 1063 億美元，5 年內增幅達 47%。

進一步分析出口貨類，今年上半年新冠肺炎疫情受各國封城、經貿斷鏈衝擊，導致我出口規模成長動能轉弱，所幸在宅經濟、遠端視訊、5G 等需求帶動下，持續推升市場對積體電路需求，前 20 大業者上半年出口規模更較去年增加 5.8%。

財政部表示，積體電路上半年出口占總出口值比重 2015 年比重約四分之一，到了今年上半年比重已提高至三分之一，5 年內增加 8 個百分點，顯示積體電路對我出口影響力逐年增加並站有舉足輕重地位。

財政部指出，前 20 大廠商外銷貨品大多集中在電子零組件，近 5 年比重約 5 成，今年上半年比重更提高至 65%，其次則是資通與視聽產品，比重約占 11% 。

財政部表示，疫情爆發雖影響我出口動能，但在半導體製程領先優勢下，加上疫情期間遠端需求增加，因此儘管第 2 季出口受疫情牽制而下滑，但降幅低於多數主要國家，反映實質量能的工業生產維持中度成長。

展望後市，目前疫苗研發進度不明、美中經貿關係緊張，加上國際原物料價格下滑，導致全球經濟持續動盪，國際貨幣基金更連續 3 次下修全年經濟展望，但隨著各國陸續重啟經濟與疫情共處的新模式逐漸成形，全球經濟可望於第 2 季後落底。