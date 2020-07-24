〈5G論壇〉旺宏吳敏求：無論是否有疫情 宅經濟是無可避免的趨勢

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (24) 日表示，肺炎疫情只對半導體產業需求產生遞延效果，長期影響是不存在的，且無論是否有疫情發生，宅經濟是無可避免的趨勢；他並認為，美中貿易戰對台廠來說是短多長空，唯有專注研發，往更高的價值移動，強化系統、設計端的能力，才能擺脫競爭。

台灣玉山科技協會與勤業眾信聯合會計師事務今日舉辦科技論壇，探討 5G 及後疫情時代中的產業新變局，吳敏求受邀擔任講者，他表示，新冠肺炎疫情對半導體產業的影響，長期來說是不存在的，只有對半導體廠的生意產生遞延效果，在後疫情時代下，只是加速科技應用的發展。

吳敏求指出，無論是否有疫情發生，在 5G 發展推進下，宅經濟是無可避免的趨勢，會一直發展下去，且宅經濟需要更先進網路、傳輸、伺服器與筆電等系統，在半導體製程持續改善下，自然也會推升宅經濟的發展速度。

對於近來受到疫情影響，供應鏈產生移動的情況，吳敏求表示，疫情發生前，美國就已經開始推動本土製造，供應鏈移動等製造回流，與肺炎疫情沒有關係，任何國家想要在科技產業上擁有穩定競爭力，就必須同時具備設計、生產能力，也因此包括美國、日本都希望台積電能到當地設廠。

吳敏求說，台灣在半導體生產製造上有很好的基礎，代工產業動作也相當快速，但系統、設計端，美國還是走在最前面，台灣處於中間位置，最容易被趕上，他並以立訊進逼鴻海為例，唯有繼續往更高的價值移動，才能擺脫競爭，他並說，系統是美國人的天下，台灣人都在做苦工，要思考如何解決這個問題。

吳敏求並認為，美中貿易戰對台灣來說是短多長空，中國現在雖然不是系統的領導者，但有足夠的市場能定義自己的產品，若時間拉長，中國建立自己的基礎，台灣在系統、設計的能力是較容易被追上的，是長期的隱憂。

面對競爭者的追趕，吳敏求認為，台廠應該專注研發，與領先者拉近距離、與落後者拉開差距，且台灣科技業缺的是設計公司，可結合半導體製造能量，生產由台灣設計、製造的晶片，就如蘋果要做自己的 CPU，華為、甚至小米也是如此。另一方面，全球領先的產品來自美國，而最好的生產在台灣，若台灣與美國廠商合作，才會產生真正的贏家。

對於華為近來受到美國政府禁令的影響，是否因此影響台廠營運佈局，吳敏求則說，除華為之外，Ericsson、Nokia、Fujitsu、NEC 都有在做 5G 基地台，未來其他公司應會取代華為的市占率。