〈財報〉西南航空Q2虧損9.15億美元 預期需求將持續低迷

西南航空 (LUV-US) 在週四 (23 日) 公佈第二季財報，受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，第二季淨損 9.15 億美元。該公司也警告表示，飛航旅行需求恐將持續低迷，直到疫苗或治療方法普及後才會回升。

西南航空股價在盤前交易中上漲 0.9%，暫報每股 33.60 美元。

西南航空股價走勢 (圖片：AFP)

基於 GAAP 財報關鍵數據

營收：10.1 億美元，低於去年同期的 59 億美元，年減 82.9%，高於分析師預期的 9.2 億美元。

淨虧損：9.15 億美元，低於去年同期的淨利 7.41 億美元

LPS： 1.63 美元，低於去年同期的 EPS 1.37 美元

西南航空座位英里數營收為 5.63 美分，大跌 61.9%，主因來自於載客率年減 55 個百分點，旅客收益率則是下跌了 21.1%。

隨著美國各州暫緩重啟計劃，以應對該國新一波的疫情，市場對疫情後飛航旅行反彈的樂觀情緒已經減弱。

西南航空執行長兼行政總裁 Gary Kelly 表示，由於疫情的肆虐，航空需求仍然疲弱，這也是造成第二季出現淨損的主因。

此外，Gary Kelly 也表示，與 3 月和 4 月份相比，在 5 月和 6 月份的旅客流量有所改善。但是，隨着確診病例數再度增加，流量改善趨勢在 7 月份出現了停滯。

該公司也預計航空旅行需求將持續低迷，直到疫苗普及後才有望反彈，未來該公司也將針對不同的需求環境積極且頻繁調整航班。

西南航空表示，第二季的平均每日核心現金消耗為 2300 萬美元，並預測第三季的現金消耗將與第二季持平。該航空公司第二季末擁有 155 億美元的流動性。

西南航空股價自年初以來下跌 38.31%，較 2 月 14 日創下的高點 58.83 美元下跌 43.40%。