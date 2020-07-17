穆迪：全球航空客運量恐將持續下滑至2023年

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球航空業帶來衝擊，信評機構穆迪 (Moody’s) 預期，直到 2023 年底，全球航空業的旅客需求才會恢復到疫情前的水平，並且，屆時有效的疫苗和藥物被開發出來，相關需求才會恢復。

穆迪分析師 Jonathan Root 在一份報告中表示，航空和機場的復甦情況將基本保持一致，隨後飛機營運商和機組服務才會恢復，報告中指出，在疫情爆發後的幾週內，飛航需求大跌了 90% 以上，這種下滑也直接衝擊了全球經濟，因為 2019 年客運航空公司在全球國內生產值 (GDP) 占比約有 3%。

穆迪表示，疫苗的開發將是從根本上和財務上決定了該行業是否能復甦的關鍵，而且，為了確保航空公司能持續生存下去，可能需要更多來自政府的支持。

Root 說道：「有鑑於有效的新冠肺炎疫苗很可能要到 2021 年才會問世，而且可能需要更長的時間來抑制病毒可能的突變，並確保全球大眾獲得足夠的劑量，因此，如果要提高就業水平，航空業將需要額外的政府支持，以維持在如今已經下跌的水平附近，並避免重組和破產。」

航空公司如今正在蒙受巨額虧損，儘管政府援助 250 億美元和的低息貸款，但航空公司每日仍有數百萬美元的消耗。

運輸業首席信用分析師 Philip Baggaley 表示，航空公司將通過買斷、提早退休以及非自願方式將裁撤 20% 至 30% 的航空公司工作。即便是未來經濟有所好轉，整體產業的高薪工作，也將無可避免地會出現永久裁減，因為很顯然，航空旅遊將需要數年的時間才能恢復到原先的水平。