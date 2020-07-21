新增確診人數飆升 美航空旅遊人數4月來首週下降

美國運輸安全管理局 (TSA) 週一公布的數據顯示，由於美國南部新冠確診人數飆升，航空旅遊需求正在減少，讓把一切寄望傳統旅遊旺季 (夏季) 的航空公司受挫。

7 月 19 日止的一週，通過美國機場檢查站的人數為 465 萬人，較前一週減少 4%，且為今年 4 月以來每週百分比首次下降。

航空旅行在今年 4 月觸及逾 50 年低點後就急劇上升，但新增確診人數增加、到達紐約和其他地區的旅客的隔離命令，以及部分州推遲重啟以利防疫，又讓航空公司面臨需求放緩。

夏季原本是航空公司營收最關鍵的季節，但因疫情衝擊，達美航空 (DAL-US) 上週表示，原訂下個月追加的航班數量將減半至 500 個班次一天，其執行長 Ed Bastian 預警，疫情過後一些商務航班也可能永遠不會回來。

Bastian 上週二受訪時表示，「由於疫情變嚴重，尤其是跨過太陽帶的南部和西南部地區，加上北部各州正採取隔離措施，所以需求遲滯了，這 2 大因素讓消費者停下來了。」

美國航空 (AAL-US) 高層上週向 2.5 萬名員工發出預警，稱聯邦援助方案在 10 月 1 日到期時，他們的工作可能會有保不住的風險。

各家航空公司本週提供的資訊將可判斷需求趨向，聯合航空 (UAL-US) 預計週二盤後公布財報、美國航空和西南航空 (LUV-US) 預計週四盤前公布財報。