馬斯克：下一座超級工廠將落腳德州奧斯汀

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克於周三財報會議中宣布，下一座超級工廠將落腳德州奧斯汀 (Austin)，該廠將主要用於打造特斯拉的電動卡車 Semi、Model 3 和 Model Y 休旅車。

馬斯克表示，該組裝廠佔地約 2000 英畝，距離奧斯汀市中心約 15 分鐘路程，他還稱這座工廠廠會是一個「生態天堂」，未來將會對大眾開放。

特斯拉花費數月選址，計劃為北美東岸消費者生產還在研發中的 Cybertruck、Semi、Model 3 以及 Model Y。

馬斯克補充說，特斯拉會繼續在加州成長，並持續生產供貨全球的 Model S 和 Model X，以及供應北美的的 Model 3 和 Model Y 跨界多用途車。

新工廠的所在地崔維斯郡 (Travis County) 本月稍早投票通過，同意提供特斯拉新廠至少 1470 萬美元的稅務減免優惠，以便為當地創造就業機會。特斯拉目前在美國唯一的車廠，位於加州佛利蒙市 (Fremont)，該廠雇用大約 1 萬人。

德州州長 Greg Abbott 表示：「德州擁有全美最優異的勞動力，我們建立強勁的經濟環境，讓特斯拉這樣的企業能夠進行創新並取得成功。」

他補充，「特斯拉的德州超級工廠，會讓該州經濟保持全美最高水平，並為德州人創造數千個就業機會。」

特斯拉 (TSLA-US) 盤後股價勁升 6%，盤後公布的第 2 季 EPS 和營收都優於市場預期，且是連續第四季獲利，代表首度實現全年 GAAP 盈餘。