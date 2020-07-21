敬酒先喝！西南航空近1.7萬名雇員簽下自願離職、留停

新冠疫情延燒，越來越多航空公司員工簽下自願離職 (buyouts)、留停和提早退休等計畫。

西南航空執行長 Gary Kelly 週一表示，目前已有近 1.7 萬人或約 28% 人力接受延長部分支薪的休假或者直接自願離職。Kelly 在一份員工備忘錄上提到，近 4400 人接受自願離職，另有近 12500 人願意延長休假時間。

為因應航空旅遊旺季遭疫情重創的影響，航空公司管理階層已敦促員工接受無薪假或部分支薪假，各家紛紛推出自願離職和優退方案，以及無薪假或部分支薪假 (仍提供健保)。

Kelly 在該備忘錄上表示，「整體而言，我非常滿意這些方案的回應，我非常感謝那些願意響應的人。」

西南航空預計本週四盤前發布財報，該航空公司沒有立即回應置評請求。

達美航空 (DAL-US) 機師提早退休方案在上週日結束申請，根據工會數據，已有 2235 人簽署。航空公司機師協會國際聯合會 (IFALPA) 發言人兼達美航空機師 Christopher Riggins 表示，「該提早退休方案的接受程度超過我們的預期，這一點很正面。」

達美航空上個月表示，聯邦援助方案今年秋季到期時，將有近 2600 名機師會接到放無薪假的警告，旗下超過 1.4 萬名機師中有一半以上都符合資格。在計算可能有風險的崗位時，達美已經將常規退休人數納入考慮 (65 歳為聯邦規定的屆退年齡)。

達美航空的提前退休計畫提供機師長達 3 年的部分支薪，且延長健康保險的涵蓋範圍。

達美上週要求機師將最低飛行時數降低 15%，藉此避免實施為期一年的非自願休假。

西南航空和達美航空週一股價均收跌逾 3％。