〈房產〉全台建商Q2推案熱 全台總銷金額季增1成

數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案調查線下建商推案狀況，全台第二季進場新案在剛性需求買盤支撐下，未受疫情影響，全台新案推案數達 443 件，季增 19%，總銷金額季成長近 1 成，開價也成長，顯示全台房市似乎已挺過這波疫情穩定恢復。

591 新建案統計顯示，由於防疫因素，民眾宅在家，推升線上看屋熱度，591 新建案點閱數第二季突破 3400 萬次，較上一季成長超過 3 成，創歷史新高，加上 591 提供 720 實景看房及獨家實價登錄行情分析等多元服務，讓民眾能在家就能了解建案初步篩選，之後實地到接待中心看房。

受新冠疫情影響，許多人想趁機入場撿便宜，但根據 591 新建案調查第二季新進場建案狀況，建案開價與上季相比卻有近 1 成的漲幅，看來剛性需求不滅再加上近來在大環境土地、營造成本上漲、放寬建照展延及低利助攻，支撐建案開價不墜反升，第二季建案個數、總銷都有所成長，議價率部分大致持平。

第二季進場新案北台灣百花齊放，591 新建案總編輯李忠哲表示，台北市新進場個案與第一季相比個案數、推案總銷及整體戶數都向上成長，價格部份整體單價落在每坪百萬以內，議價率略上升 1%，進場個案有不少為躲疫情影響延後進場的指標建案像是大量體的「宏築信義」、「信松廣場」地段精華且房型規劃多元 2-4 房均有。

新北市建案個數成長超過 6 成，主要是重劃區案量注入，第一季江翠北側、仁義重劃區建商觀望選擇醞釀，延至第二季一次爆發，江翠北側更特別是在第二季進場如「帝景 2、3 號」、「華固月河」等都是水岸第一排相對高價建案，價格上看 6 字頭。另外鄰近舊商圈的仁義重劃區目前已預售市場為主，第二季達麗、欣巴巴等知名建商進場，盼磁吸三重、士林客群。

六都之中議價率最高的為桃園市，近 15% 的空間，第二季雖說建案個數有所成長，不過多以小基地小量體建案，因此總銷、戶數略微下滑，不過疫情舒緩後，下半年重點重劃區像是小檜溪重劃區會有亮眼表現，國建、昭揚等建商準備進場。