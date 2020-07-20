〈房產〉低利率推升房市交易熱度升高 三成民眾看好房市

在台低利率的金融條件下，加以防疫措施得宜，建商不斷推出新建案，也使房市看法趨於樂觀，而由包括信義 (9940-TW)、永慶及中信房屋等房仲業者進行的購屋動向調查顯示，三成民眾對第三季房價看好，且認為有成長空間。

國內新冠肺炎疫情穩定，房市買氣增溫，信義房屋針對網友進行 2020 年第三季購屋意向調查，受訪者對未來房價看跌比例大幅收斂，短短一季時間，看壞比例就從 67% 腰斬至 32%，看好比例則上升至 29%，整體看好與看壞差距剩 3 個百分點，是近七年調查以來購屋信心最佳的一次。

中信房屋今 (20) 日指出，受新冠肺炎影響，各產業幾乎都因消費縮減而導致業績大幅衰退，但不動產市場卻不動如山。中信房屋由近期所做的調查發表看法，認為大眾對房市信心堅強是房地產得以力抗疫情難關的主要因素。調查顯示 34% 的受訪者於疫情期間不曾改變既有的看屋或交易活動。而面對第三季房價展望，僅有 17% 的受訪者認為房價有下跌的可能，54% 認為持平，29% 則看法樂觀認為房價有成長可能。

中信房屋日前透過網路進行調查，在疫情影響的部分，有意置產的受訪者僅 20.4% 表達在新冠肺炎疫情大流行期間會擔心疾病傳染而暫緩不動產交易及相關活動，45.4% 則表達會擔心房價因疫情產生波動而延後看屋及交易，其餘 34.2% 的受訪者則表達並沒有因疫情而暫緩或延後看屋及交易。

中信房屋研展室副理張漢超分析，有意置產的民眾因擔心疾病感染風險而暫緩不動產相關活動的比例較低，反倒是擔憂房價可能產生波動而延後看屋交易的比例較高，顯示民眾並未因疫情而降低對房市的關注，對於房地產長期走勢仍具信心，因此使得房市看回不回、仲介業者也並未明顯感受到疫情的負面影響。

永慶房屋的調查顯示，看漲第三季全台房市的比例，由第一季的 25% 降至第二季 15%，低是日前的最新調查則顯示，看漲第三季房價表現的比例已回升至 30%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑分析，國內疫情控制得宜且逐步解封，疫情對房市影響不大，加上央行降息、市場資金氾濫及台商回流，房市成為吸引資金停泊的標的；也因此，受訪者對房價看法轉趨樂觀，對於房價預期轉為正面；另一方面，在疫苗未研發上市前，疫情仍未消失，加上各家經濟預測機構紛紛下調全球經濟成長率，對於無法預測的未來，部分消費者抱持著相對悲觀的看法，讓房價趨勢看法呈現兩極化趨勢，出現意見分歧的現象。