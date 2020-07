鴻海分割佛山普立華設立新公司 提升經濟效益

鴻海 (2317-TW) 今 (21) 日傍晚公告,擬將子公司佛山普立華分割讓與人民幣 7000 萬元的資產價值,並新設成新公司佛山市普立達,提升公司經濟效益。

鴻海表示,佛山普立華分割讓與資產價值人民幣 7000 萬元,由佛山普立達發行 1000 萬美元股權予佛山普立華原有股東,鴻海持有佛山普立華 100% 股權。

佛山普立達將承接佛山普立華部分廠房、土地及設備等資產對應的權利義務,就佛山普立華分割前債務由分割後之佛山普立華及佛山普立達承擔連帶責任。

鴻海表示,此次分割並新設公司,是因應經營需要、優化資源配置,分割後可有助提升經濟效益;分割後新設公司佛山普立達與被分割公司佛山普立華之股東結構相同,不影響原股東權益。

據悉,佛山普立華前身是由台灣普立爾科技與佛山市物產集團公司共同組建的合資公司,2006 年 12 月併入鴻海集團﹐成第九個事業群—機光電事業群,經營產品主要為數碼相機﹑數字投影儀等光學高科技產品。

鴻海也同時公告,將透過子公司 Foxconn (Far East) Limited、Talent Sky Holdings Limited,以轉投資增資方式,注資 TMJ Technology Co., Ltd. 1.08 億美元。