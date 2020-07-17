〈紅色供應鏈來襲〉立訊跨足iPhone組裝代工領域 和碩、鴻海備戰

中國代工大廠立訊精密 (002475-SZ) 取得緯創 (3231-TW) 昆山廠，正式跨入 iPhone 代工組裝領域，法人分析，預期立訊初期將先瞄準中低階訂單，和碩 (4938-TW) 恐首當其衝，鴻海 (2317-TW) 雖然主要代工機種以中高階為主，但後續恐也面臨訂單遭瓜分的壓力。

立訊以人民幣 33 億元、約合新台幣 138 億元，取得緯創子公司緯創資通 (昆山) 以及緯創投資 (江蘇)，預計年底前完成交割；其中緯創投資 (江蘇) 旗下的緯新資通 (昆山)，主要生產智慧手持裝置，據悉該產品就是蘋果的 iPhone。

天風證券分析師郭明錤先前就認為，立訊可望在明年下半年前開始少量出貨 iPhone，預計將從舊機型開始組裝，且立訊具備聲學元件、馬達、連接器等零組件自製能力，接單比其他替 iPhone 組裝代工的 EMS 廠更具優勢。

法人分析，蘋果持續升級 iPhone 硬體、同時又要讓價格控制在市場可接受範圍、又不影響毛利率，勢必會從供應鏈、組裝廠降低成本著手，也代表，若立訊從中低階 iPhone 組裝業務切入，將先衝擊和碩市占。

至於鴻海，市場普遍認為，將以中高階機種為主，面對紅潮較不受影響，但長期來看，代工業務還是面臨削價競爭的壓力，因此，鴻海勢必得加速內外整合及轉型，面對未來可能遇見的成長瓶頸。