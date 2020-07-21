經濟正向發展 企業上半年籌資大舉擴充廠房 金額創十年新高

金管會今 (21) 日公布上半年上市櫃等公開發行公司募資情況，上半年公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款及擴充廠房設備為大宗，其中擴充廠房設備案件共 13 件，金額為 1216.54 億元，創下十年新高，更較去 (2019) 年同期 5 件，金額 225.64 億元，件數增加 160%，金額增加 439%，顯示國內經濟正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求。

金管會表示，今年上半年度，公開發行公司國內募資申報生效案件計有 125 件，金額為 3818.73 億元，加上海外募資申報生效案件計 4 件，金額 462.84 億元，籌資申報生效案件總計有 129 件，金額為 4281.57 億元，較去年同期 111 件，金額 2536.46 億元，件數增加 16.22%，金額增加 68.80%，也創下十年新高，主要是今年上半年度大型募資案件較多所致。

今年上半年度公開發行公司辦理私募案件共 54 件，金額為 169.31 億元，占公私募合計金額的比重為 3.80%，較去年同期的 42 件、金額 188.65 億元，件數增加 28.57%，金額減少 10.25%，主要是因去年上半年度有較大型的私募案件所致。

今年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額的 89.19%，海外募集金額占總募集金額的 10.81%，顯示企業仍以國內募集資金為主。