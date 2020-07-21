保瑞與日藥廠簽訂獨家代理合約 拓展保健食品市場

保瑞藥業 (6472-TW) 今 (21) 日宣布，旗下子公司宇泰欣將代理日本三間製藥廠的保健品在台銷售，其中一間日本藥妝市場第 3 大藥廠 SSP 更是獨家代理，並簽訂 3 年新約，有助集團拓展台灣保健銷售市場。

根據 IMS Health 統計，台灣保健品每年市場規模超過千億元，且全球研究顧問公司今年 3 月針對 801 位 16 歲以上民眾調查也發現，三分之一民眾有攝取營養保健品習慣，疫情爆發後，每人平均服用品項更從 2.1 種提升至 4.4 種，又以 B 群產品最大宗、佔整體 51%。

保瑞看準龐大市場商機，旗下子公司宇泰欣代理三大藥廠在台銷售權，包括獨家代理日本第 3 大藥妝公司 SSP、日本第 4 大製藥公司衛采及全球最大順勢療法產品製造商布瓦宏；其中宇泰欣向 SSP 代理的產品，包含俏正美 Chocola BB、愛斯飛特等，都是 B 群相關產品。

保瑞除拓展保健藥品外，代工業務也有斬獲，為美國客戶 Vitruvias Therapeutics Inc. 代工治療低血鉀症的口服緩釋劑型藥，提前獲得美國 FDA 上市許可，已有一批藥品將在本月出貨，搶攻全球 126 億美元 (約新台幣 3740 億元) 低血鉀症市場。

保瑞表示，代工藥品原預計 8 月才能取得美國 FDA 上市許可，由於送件過程順利、未受疫情干擾，因此提前至第 2 季底取得，目前有一批產品即將出貨，後續訂單正與客戶洽談中，銷售地區以美國為主，並規劃銷售至其他市場。

展望後市，保瑞表示，今年產能稼動率將從目前 20% 提升至 30% ，與美國客戶合作的藥品開發案，已至藥品開發與代工規劃階段，明年可完成美國 FDA 送件申請，全年營運可期。