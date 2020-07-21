三星與現代汽車二度會面 擬共同開發未來汽車技術

南韓三星電子和現代汽車集團兩大巨頭進行了會晤，針對電動車、自動駕駛汽車、都市空中交通等新一代程車運輸領域的全方位合作進行討論。

據韓媒報導，三星集團副會長李在鎔 (Lee Jae-yong) 和現代汽車首席副會長鄭義宣 (Chung Euisun) 是今年第二次正式會面，在現代位於京畿道南陽市的研發中心進行討論。

雙方重點討論在於電動車、自動駕駛汽車等未來汽車技術，並針對下一代綠能汽車、城市空中交通、機器人技術等進行意見交換。

為了在未來汽車技術競爭中搶佔市場先機，與電池等零組件製造商的合作對於現代汽車來說十分重要。現代汽車目標在 2025 年售出 100 萬輛電動車，使市占率升至 10% 以上。該公司也計畫在明年推出搭載電動車專用平台的全新電動車，可以在 20 分鐘內充電完成，每次充電可續航 450 公里。

三星則是將汽車零組件指定為四大新成長業務之一，並加快相關領域的發展。隨著汽車持續朝向電動化和智慧化邁進，三星一直在為向汽車零組件領域的擴張做準備。

一名三星高層指出：「包括對汽車零組件供應商哈曼的收購在內，三星一直在努力加強汽車零組件業務，該業務涵蓋汽車半導體、圖像感測器、顯示器到音頻系統等一系列產品。」此外，三星也在增強 5G 和 6G 通訊技術以及將應用於自動駕駛的人工智慧技術。

根據 SNE Research 的數據顯示，三星集團的電池生產部門 Samsung SDI 在第一季佔據了全球電動車電池市場 6.0% 的市佔率，排名第四。相比之下，LG 化學的市占率居冠，佔全球 EV 電池市場的 27.1%，松下的市占率則下滑至 25.7%，位居第二。中國的寧德時代則排名第三，市占率 17.4%。

一位業內人士表示：「三星和現代汽車之間的最新的會面表明，兩個集團的合作將不僅限於電動車電池，可能還涉及製造未來汽車和開發新旅遊運輸解決方案。」