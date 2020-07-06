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現代汽車力推FCV卡車 已展開歐洲出貨

現代汽車力推FCV卡車 已展開歐洲出貨 (圖片：AFP)
現代汽車力推FCV卡車 已展開歐洲出貨 (圖片：AFP)

南韓現代汽車 (Hyundai) 週一 (6 日) 宣布，該公司的氫燃料電池商用卡車 (FCV) 已開始向歐洲市場展開出貨。預計在 2025 年前，要以長期租賃契約方式出口 1600 輛。也希望藉此來為一般乘用型氫燃料電池車的銷售鋪路。

現代汽車週一 (6 日) 宣布，由該公司所生產的 10 輛氫燃料電池卡車，已經出貨給瑞士。

現代汽車已於瑞士成立氫氣基礎建設的合資公司，和當地企業合作，著手氫氣加氣站及其他相關的基礎建設。計畫以瑞士作為起點，要將氫氣出口推廣到全歐洲市場。韓國政府也致力於氫能社會的推廣，並向各國政府進行相關倡導。

現代汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)
現代汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《日本經濟新聞》週一 (6 日) 報導指出，現代汽車這回出口的氫燃料電池卡車，受到歐洲當地的食品物流業採用。由於卡車是依照既定路線行駛，來將食品配送到各家店舖，在燃料補給方面的基礎建設規劃也較為容易。

此外，相較於一般電動車 (EV) 需要花費長時間來進行充電，氫燃料電池車可在短時間內完成燃料補給，適合用於貨物載送。現代汽車的客戶也是看中這項優點。

而除了商用車之外，現代汽車也有在一般乘用車市場，推出氫燃料電池車款的「Nexo」。還有現代汽車與南韓政府，雖然為了氫燃料電池車的普及，共同在南韓國內建置氫氣加氣站，也還是稍為輸給了充電站快速普及的電動車對手。

現代汽車的氫燃料電池車款「Nexo」(圖片：AFP)
現代汽車的氫燃料電池車款「Nexo」(圖片：AFP)

歐洲市場在車輛的污染排放規定嚴格，現代汽車首先選擇氫燃料電池商用車來開拓市場，也是為了一般乘用型氫燃料電池車的銷售來鋪路。

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