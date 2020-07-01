三星電子大招研究生 搶攻晶片、AI領域

南韓科技巨頭三星電子在週三 (1 日) 表示，計劃在今年招聘破紀錄數量的的研究生技術人員，以確保半導體和人工智慧 (AI) 領域等未來技術的發展。

三星電子表示，將在今年年底之前僱用 1000 名研究生工程師，三星已經在今年上半年針對晶片設計和 AI 領域聘雇了 500 名博士研究人員，截至 2019 年，全球有超過 287400 名員工在三星電子工作。

三星電子是全球最大的記憶體晶片和智慧型手機製造商，三星表示，大規模的招聘計劃旨在克服因新冠肺炎 (COVID-19) 大流行和 IT 領域的激烈競爭而引發的全球不確定性。

此舉也符合三星在 2018 年的投資計劃，當時三星宣布將在未來三年內花費 180 兆韓元 (1495 億美元) 來擴展該公司新的成長動能，例如 AI、5G 和高階晶片。

去年，三星提出了在 2030 年成為全球第一邏輯晶片製造商的願景。該公司也投資了 133 兆韓元來增強在系統 LSI 和代工業務市場中的競爭力。

先前，南韓投資機構新韓金融投資公司 (Shinhan Investment) 分析師 Choi Do-yeon 和 Na Sung-jun 曾樂觀預期三星電子將在今年第三季和明年第一季預期將會出現急劇性增長。此外，行動和處理器晶片的需求預期也將在今年下半年回升。

業內人士表示，新冠肺炎疫情相關的封鎖措施，促使員工在家工作，推升了晶片及網路產品的需求。有分析師指出，當有更多人需要在家工作或線上學習時，網路服務與資料中心和伺服器皆需更龐大容量來維持運作。