〈美股盤後〉科技股重磅財報週來襲 亞馬遜領漲 那指費半刷歷史新高

週一 (20 日) 科技股重磅財報週來襲，新冠疫苗試驗利多消息不斷，華爾街情緒高漲，亞馬遜領漲尖牙股，特斯拉創新高，美股四大指數集體收紅，那指、費半續刷歷史新高。

美國經濟刺激法案 (簡稱 CARES Act) 即將於 7 月底到期，美國國會議員本周重返華盛頓，他們將面臨緊迫的最後期限以通過新一輪刺激計畫。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1450 萬例，死亡數突破 60.6 萬例。

美國迄今累計確診數超過 377 萬，死亡人數超過 14 萬，美國 50 州中有 42 個州染疫數繼續上升，佛州連續五日通報每日新增 1 萬多例病例，俄亥俄州感染率大增。

牛津大學研發新型冠狀病毒疫苗取得突破，世衛 (WHO) 稱這是好消息，但強調還需要大規模臨床測試，才能進一步證明該疫苗有效。

週一 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 8.92 點，或 0.03%，收 26,680.87 點。

標普 500 指數上漲 27.11 點，或 0.84%，收 3,251.84 點。

那斯達克指數上漲 263.90 點，或 2.51%，收 10,767.09 點。

費城半導體指數上漲 41.48 點，或 2.00%，收 2,110.47 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊上揚，以非必需消費品、資訊科技與通訊服務領漲；工業、能源、公用事業板塊領跌。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎漲勢凌厲。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 7.93%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.11%；臉書 (FB-US) 上漲 1.40%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.10%；微軟 (MSFT-US) 上漲 4.30%。

道瓊 30 檔成分股漲跌互見。陶氏化學 (DOW-US) 下跌 3.14%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 2.34%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 2.20%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.32%；3M (MMM-US) 下跌 2.16%；Visa (V-US) 上漲 1.73%；卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 1.66%。

費半成分股同步歡慶。AMD (AMD-US) 上漲 4.40%；美光 (MU-US) 上漲 3.52%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.92%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.02%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.03%。

台股 ADR 集體收紅。聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.46%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.74%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.95%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.35%。

焦點個股消息

美國輝瑞藥廠 (Pfizer) (PFE-US) 及其合作夥伴德國藥廠 BioNTech SE (BNTX-US) 公布新的新冠疫苗臨床實驗數據，這些數據表明該疫苗是安全的，並可在患者體內引發免疫反應，輝瑞上漲 0.72%，BioNTech S ADR 上漲 3.46%。

亞馬遜週一股價已連續 6 個交易日上漲，漲幅超過 3.5%，主因是高盛將亞馬遜目標價從每股 3,000 美元上調至每股 3,800 美元。

全美第二大石油公司雪佛龍 (CVX-US) 週一宣布以價值 130 億美元收購諾貝爾能源 (Noble Energy) (NBL-US) 能源公司，這是繼能源危機以來，雪佛龍週一下跌 2.24%，諾貝爾能源上漲 5.44%。

電動汽車製造商特斯拉 (TSLA-US) 週一上漲 9.5% 至每股 1,643 美元， 再刷歷史新高。

圖片 lAFP)

外媒報導，eBay 就分類廣告業務出售給挪威的 Adevinta 進入談判，eBay (EBAY-US) 上漲 0.58%。

瑞士信貸將 Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 的目標價從 1600 美元上調至 1850 美元，Alphabet 週一上漲 3.10%。

阿里巴巴集團 (BABA-US) 週一上漲 3.09%，螞蟻集團為阿里巴巴分拆公司， 宣布，啟動在港交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市的計畫，以進一步支持服務業數碼化升級、做大內需，以及支持公司加大技術研發和創新等。

卡車界特斯拉「尼古拉」(NKLA-US) 擬發行 2390 萬股，其股價週一暴跌 21.27%。

華爾街分析

根據 Refinitiv 數據，標普 500 強成分股中約有 48 家公司公布財報 (包括上週的 Netflix 和強生)，但其中有 77.1% 企業表現優於市場預期，本周是超級財報周，將揭露近四分之一的企業最新財報。

Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 表示：「就像上週金融財報周一樣，本週財報結果可能喜憂參半，在前所未有的艱難環境中確定贏家和輸家。」

瑞士信貸策略 Jonathan Golub 近期分析報告提到：「第二季每股純益預計將經歷當前危機以來最大的縮減，較去年同期下降 43.0%。」

NovaPoint 首席投資長 Joseph Sroka 表示：「疫情發展無論是正面還是負面，都已成為市場新的風險偏好 / 規避二元因素，未來幾週市場將開始對下一輪金融刺激計畫的規模進行風險評估。」