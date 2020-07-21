美眾議院長：無論川普接不接受 他都將離開白宮

美國總統川普拒承諾接受敗選，美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週一 (20 日) 回應，無論川普接受還是拒絕，他都會在 2020 年總統大選後離開白宮。

新冠疫情與佛洛伊德事件讓美國總統川普的連任之路帶來一輪又一輪的風暴，川普近期民調狂跌，川普上週日暗示，如果他輸了今年 11 月的總統大選，他可能不會接受敗選結果。

美國眾議院院長佩洛西 (Nancy Pelosi) 週一 (20 日) 表示，選民和憲法都將促使川普明年 1 月離開白宮，無論他是在心裡接受還是拒絕。

佩洛西強調：「不管川普是否知道，他都將離開白宮。儘管他可能不想搬出白宮，但這並不意味著我們不會為一位正式當選的美國總統舉行就職典禮。」

川普上週日接受《福斯週日新聞》專訪，他於受訪時表示，近期競爭對手拜登民調領先都是假的，白宮民調顯示，他於全國和關鍵搖擺州都處於領先地位。

密西根和內華達州等州希望避免疫情惡化，擴大郵寄投票的方式，川普宣稱：「我真的認為郵寄投票將操縱選舉，導致選民作假。」

《福斯週日新聞》主持人進一步提問川普，若他在 11 月敗選，是否會接受結果？川普回應：「要看情況，我不會只回答會或不會，我上次 (2016 選前) 也沒有做下承諾。」