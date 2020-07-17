三月市場觸底以來 股神巴菲特單靠蘋果賺進 400 億美元

自今年三月美股跌入低點以來，股神巴菲特 (Warren Buffett) 單靠蘋果就進帳 400 億美元 (約 1.18 兆台幣)。

波克夏海瑟威曾在能源、保險等類股慘賠，但該公司仍能安然度過新冠危機的最大功臣就是蘋果，新冠疫情導致三月市場低點以來，股神巴菲特 (Warren Buffett) 單靠蘋果獲利就達 400 億美元 (約 1.18 兆台幣)。。

蘋果週四下滑 1.23% 至每股 386.09 美元，僅在過去一個月中，蘋果漲幅就超過 10% 以上，蘋果 2020 年的漲幅超過 32%。波克夏海瑟威 (BRKA-US) 本月上漲逾 6% 至每股 286,271.20 美元，

蘋果走勢圖 (圖片：investing)

股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下公司波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) (BRK.A-US) 擁有大量的蘋果股票，佔其投資組合的 40%，是蘋果第二大股東，僅次於先鋒 (Vanguard)，

巴菲特的購物清單中，最愛買的就是蘋果！2016 年 5 月波克夏海瑟威購入首批 1000 萬股蘋果股票後，往後幾年持續增持蘋果，目前持股已增至 2.45 億股，現價超過 950 億美元。

股神巴菲特在 2018 年曾不諱言，如果可以的話，願意持有蘋果 100% 的股票。今年二月股神亦提到：「蘋果可能是我所知道世界上最好的生意。蘋果是僅次於其保險和鐵路業務的第三大業務。」

他足具信心地表示，新冠疫情對蘋果而言純屬短期風險，未來十年將會發生各種各樣的事情。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 表示：「如果巴菲特堅持只買入價值型股票，那麼其投資組合無法達到現在的表現。歸根結底，股東們會爲巴菲特買入蘋果股票的決策鼓掌叫好。」