〈美股早盤〉每週600美元失業救濟金即將到期 美股開盤表現平淡

再過 5 天，美國為失業者額外提供的每週 600 美元救濟金即將到期，促使新一輪的刺激計畫成了市場關注的焦點，本週一 (20 日) 開始，美國國會議員將重返華盛頓，並展開新一輪刺激計畫的談判。市場靜待談判結果，週一美股開盤表現平淡。

在上週，標普 500 及道瓊指數分別上漲了 1.3% 及 2.3%，呈現連續 3 週上漲的趨勢，主要成長動能來自於價值型股票，於上週增長了 3.5%，科技大廠臉書 (FB-US)、Netflix(NFLX-US)、及亞馬遜 (AMZN-US) 等，則於上週下跌了 1% 以上。

經濟重啟計畫

美國紐約州長安德魯古莫 (Andrew Cuomo) 週五 (17 日) 表示，已批准紐約市下週一 (20 日) 進入經濟重啟的第四階段。經濟重啟的第四階段會著重在開放更多戶外商業活動，像是動物園、露天電影院和庭園等，不過考量到疫情，餐廳、酒吧、博物館和購物中心等室內娛樂場所仍暫不開放。

歐盟特別峰會

歐盟特別峰會經過 3 天協商，至週日 (19 日) 晚上仍然破局。本次 1.85 兆歐元預算中，包括專門用於疫情的 7500 億歐元「復甦基金」，是會議中爭議的焦點。據稱，新的歐盟提案將復甦基金撥款規模下調至 4500 億歐元，但最終仍未達成一致。

截至台北時間週一 (20 日)22 時許：

道瓊指數上漲 8.45 點或 0.03%，暫報 26680.40 點

那斯達克上漲 42.60 點或 0.41%，暫報 10545.80 點

標普 500 上漲 1.82 點或 0.06%，暫報 3226.55 點

費半上漲 6.47 點或 0.31%，暫報 2075.46 點

台積電 ADR 上漲 0.15% 至每股 66.50 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.605%

紐約輕原油下跌 0.54% 至每桶 40.53 美元

布蘭特原油下跌 0.58% 至每桶 42.89 美元

黃金上漲 0.49% 至每盎司 1818.85 美元

美元指數上漲 0.01% 至 95.900 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

阿里巴巴早盤上漲 3.65%，達 256.17 美元。

阿里巴巴旗下螞蟻集團週一 (20 日) 宣布，啟動在港交所主板和上海證券交易所科創板同步發行上市的計畫，以進一步支持服務業數碼化升級、做大內需，以及支持公司加大技術研發和創新等。’

早前螞蟻集團以非公開方式售股，據報導，本次交易中，公司估值高達 2000 億美元，成為全球估值最高的獨角獸。螞蟻集團旗下有支付寶、餘額寶、招財寶、螞蟻聚寶、網商銀行、螞蟻花唄、芝麻信用等子業務。

eBay 早盤上漲 1.07%，達 58.75 美元。

知情人士在週一 (20 日) 表示，美國電商巨頭 eBay 計畫將該公司的分類廣告部門出售給挪威線上廣告集團 Adevint，兩家如今正在進行深入商談。eBay 為重新關注核心市場業務，自 2 月初以來便開始尋求出售分類廣告業務，預計此交易的售價將在 80 億美元左右或更高。

Adevinta 目前掌握著 16 個國家 / 地區的數位市場，在歐洲、南美和墨西哥的部分地區都有重要業務。通過收購 eBay 的廣告業務，Adevinta 計畫擴展在歐洲最大經濟體德國的業務。

高通早盤上漲 0.11%，達 92.33 美元。

高通近期自第一季末疫情造成的低迷中恢復過來，目前股價已經接近 1 月時觸及的盤中高點 96.17 美元，其執行長 Steve Mollenkopf 於 7 月 13 日以 2050 萬美元的價格售出高通 219131 股，每股均價 93.66 美元。

Mollenkopf 上一回出售高通持股是在 2014 年，當年他接任高通執行長，他在當年 9 月 11 日以 170 萬美元的價格出售了 23125 股高通股票，每股均價 75.56 美元，

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美國經濟刺激法案 (簡稱 CARES Act) 即將於 7 月底到期，美國國會正在針對新一輪的救市方案進行協議。Jefferies 的首席經濟學家 Aneta Markowska 表示，新一輪刺激方案的規模和內容皆充滿不確定性，特別是針對提振消費的相關措施。

Markowska 指出，目前市場對於刺激政策規模的預期為 1 兆至 1.5 兆美元，因此，若公布草案的金額大於預期，則將有激勵市場的正面效果。

隨著市場資金流向價值型類股，許多科技大廠的股價於上週呈現下滑趨勢，ChartSmarter 創辦人 Douglas Busch 表示，預期在接下來的幾週，美股將出現類股輪動，資金將由科技類股流向價值型股票，但若科技大廠的跌幅過大，則可能會對於整體市場造成負面衝擊。