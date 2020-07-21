佛州封鎖將近？川普稱戴口罩才愛國 重啟疫情記者會

週一 (20 日) 美國震央區「佛州」疫情持續惡化，前美國衛生及公共服務部部長稱佛州必須封鎖，與此同時，美國總統川普罕見地推文呼籲戴口罩，並宣布他將於週二，重啟白宮每日新冠疫情記者會。

川普自四月下旬以來一直沒有參加白宮的每日防疫簡報，川普週一宣布，他將於週二重啟每日新冠疫情記者會。

川普稱戴口罩是愛國的行為。(圖片：翻攝川普推特)

川普長期拒絕戴口罩，週一他態度大轉彎推文稱：「我們團結一致，共同抗擊看不見的中國 (新冠) 病毒，許多人說當你無法保持社交距離的時候，戴口罩才是愛國者的表現。沒有人比我更愛國，你們最愛的總統！」

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1450 萬例，死亡數突破 60.6 萬例。美國迄今累計確診數超過 377 萬，死亡人數超過 14 萬。

美國 50 州中有 42 個州染疫數繼續上升。佛州連續五日通報每日新增 1 萬多例病例，成為美國震央區，較一周前增長 29%。佛州迄今累計確診超過 350,047 人，造成至少 4,982 人死亡。

根據當地公衛管理局數據顯示，截至上週日為止，當地有 49 家醫院的加護病房 (ICU) 沒有空床。

佛州民主黨籍眾議員 Donna Shalala 表示，佛州居民很害怕，我也很害怕，這是我職涯中第一次因為這裡缺乏防疫的領導力。」

曾在柯林頓政府時期擔任美國衛生及公共服務部部長的 Shalala 稱：「我們需要封鎖佛州。我們的經濟不可能復甦，除非我們從根本上對抗這種病毒，並將其擊倒。」