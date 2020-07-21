新冠疫苗再報喜訊！牛津疫苗人體試驗產生免疫反應

根據國際知名醫學期刊 The Lancet 於週一 (20 日) 公布數據，由牛津大學和英國製藥巨頭阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 所共同開發的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，在早期的人體試驗中呈現相當正面的結果。

牛津與阿斯特捷利康共同開發名為 ChAdOx1 的新冠疫苗，在第一階段的試驗中，對於 1000 名自願參與者進行測試，並且成功引發了雙重免疫反應。

在注射疫苗 28 天之後，受試者除了產生中和抗體之外，亦動員了免疫系統中的 T 細胞 (T-cells)，有越來越多的證據顯示，T 細胞對於防禦新冠病毒相當重要。

牛津大學詹納研究所 (Jenner Institute) 教授 Adrian Hill 指出，由於人體試驗結果出現了強烈的免疫反應，顯示牛津疫苗對抗新冠病毒的可能性提高，但目前尚未有任何保證，Hill 亦表示，未來將會持續觀察受試者，並希望能夠在接下來幾週於美國進行人體試驗。

阿斯特捷利康於 6 月份時曾表示，將從今年 9 月或 10 月開始向英國、美國提供首批新冠肺炎疫苗，並以生產 20 億支疫苗為目標。在 20 億支疫苗中，美國和英國將佔 4 億支，中低收入國家佔 10 億，剩餘的疫苗預計能在 2021 年初分發完畢。

世界衛生組織 (WHO) 表示，目前全球共有 160 個新冠疫苗，分別處於不同的開發階段。除了牛津疫苗之外，美國生技公司 Moderna(MRNA-US) 於上週宣布，第一期人體試驗結果顯示，45 名受試者都在體內產生了強烈的免疫反應，接下來這款疫苗預計將在 7 月 27 日展開大規模臨床試驗。