〈美股盤後〉Netflix股價落水 道瓊、標普斬獲三週連勝

週五 (17 日) 美國 7 月消費者信心指數下滑，Netflix 財報不佳領跌科技股，原油走低導致能源類股承壓，美股四大指數近乎平盤，道瓊收跌逾 60 點。

過去一周中，科技股和其他高成長股輪動導致市場從三月低點反彈。道瓊、標普指數連續第三週錄得漲幅。標普本週漲 1.3%，道瓊週漲 2.3%。那指稍作休息較上週跌 1%。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1383 萬例，死亡數突破 59 萬例。

美國迄今累計確診數超過 357 萬，死亡人數超過 13.8 萬，德州、佛州、亞利桑那州和加州疫情每況愈下，舊金山市宣布無限期暫停重啟計畫，加州宣布嚴格的秋季復學方針。

美公衛權威福奇 (Anthony Fauci) 週五稱，新冠病毒非常嚴重地襲擊美國，美國需要更好地控制，以重啟經濟並回歸正常。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 62.76 點，或 0.23%，收 26,671.95 點。

標普 500 指數上漲 9.16 點，或 0.28%，收 3,224.73 點。

那斯達克指數上漲 29.36 點，或 0.28%，收 10,503.19 點。

費城半導體指數上漲 13.07 點，或 0.64%，收 2,068.99 點。

標普 11 大板塊有 7 大板塊上揚，以公用事業、房地產和醫療保健等防禦性類股領漲；能源、金融和非必需消費品板塊領跌。(圖片：Finviz)

本週科技股持續走弱，科技五大巨擎週五漲跌互見。亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.26%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.20 %；臉書 (FB-US) 上漲 0.46%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.13%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.51%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。思科 (CSCO-US) 上漲 2.12%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.85%；輝瑞 (PFE-US) 上漲 1.83%；埃克森美孚 (XOM-US) 下跌 1.72%；波音 (BA-US) 下跌 1.70%；高盛 (GS-US) 下跌 1.52%。

費半成分股多收高。AMD (AMD-US) 上漲 0.22%；美光 (MU-US) 下跌 1.26%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.45%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.13%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.66%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.72%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.29%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

焦點個股、財報消息

Netflix (NFLX-US) 週四 (16 日) 盤後公布第二季財報，市場認為本季度最能夠完整反映出疫情的影響，第二季 Netflix 營收超乎市場預期，然而獲利未如預期，預期第三季用戶成長將放緩，其股價週五下滑 6.52% 至每股 492.99 美元。

全球最大的資產管理公司 BlackRock (BLK-US) 最新財報告捷，由於投資者將大量資金投入其固定收益基金和現金管理服務，該季利潤猛增，激勵其股價上漲 3.66%。

華爾街分析師認為，下週特斯拉財報將是多頭和空頭的下一關鍵時刻。特斯拉 (TSLA-US) 週五小漲 0.013% 至每股 1,500.84 美元。

一向被喻為是特斯拉競爭對手的蔚來汽車 (NIO-US) 週五暴跌 14.36% 至每股 11.09 美元，高盛下調蔚來股價評級，原因是鑑於銷量 / 利潤預期沒有實質性變化，認為蔚來汽車當前股價過於樂觀。

經濟數據

美國 6 月新屋開工年化總數 (萬戶) 報 118.6，預估 118.0，前值 97.4

美國 6 月新屋開工年化月增率報 17.3%，預估 21.2%，前值 4.3%

美國 6 月營建許可總數 (萬戶) 報 124.1，預估 130.0，前值 122.0

美國 6 月營建許可月增率報 2.1%，預估 6.9%，前值 14.4%

美國新屋開工月增率、營建許可月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析

下週微軟、特斯拉、英特爾等重量級科技股將接力發布第二季財報。投資人正期盼擷取疫情影響規模和經濟復蘇時機的資訊。

國家投資策略師 Tom Hainlin 表示，問題是 2021 年和 2022 年將會是什麼樣子？人們能從財報分析中收集到什麼，特別是當企業撤回財測，讓人難以瞭解經濟前景。

State Street global Advisors 副全球首席投資長 Lori Heinel 稱，疫情仍在困擾著每個人。在找到更有效的治療方法或疫苗接種有更明確的途徑之前，只能預期我們將繼續面臨波動。