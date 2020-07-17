庫德洛：預期 TikTok 將成為一家美企 脫離中國母公司

美中衝突日益加劇，川普政府正考慮禁用 TikTok 和其他中國社群媒體 App，週四 (16 日) 白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 預期，TikTok 將脫離中國母公司字節跳動，獨立成為一家美國企業。

庫德洛週四表示：「對於 TikTok 來說，脫離中國母公司，將會是比美國禁用還要更好的選擇。我們還沒有做出最終決定，但是…… 我認為 TikTok 將退出中國母公司，成為一家獨立的美國公司。」

當被外媒問及美企收購 TikTok 的可能性時，庫德洛拒絕置評。

中國公司字節跳動 (ByteDance) 的短影音應用程式 TikTok，主要發行於香港以及中國以外的市場。

受港版國安法影響，抖音國際版 TikTok 近期宣布撤出香港市場，但隨著美中持續角力戰，具中資背景的 TikTok 在美營運處境陷入兩難。

基於個資和國安疑慮，美國政府正考慮封鎖中國開發者打造的社交媒體 App，包括封鎖 TikTok。

美國國務卿龐培奧 (Michael Pompeo) 上週三 (8 日) 稱，川普政府將動用動用《國際緊急經濟權力法》採取行動，確保中國政府無法透過通訊和社交媒體取得美國用戶的任何私人數據，預計將在未來幾周將解決這個問題。

TikTok 未來的營運動向正受到外界矚目，一名 TikTok 發言人回應，該公司不會回應市場猜測，中國母公司字節跳動正評估 TikTok 業務的企業結構變化，並完全致力於保護用戶隱私和安全。