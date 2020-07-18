IHS Markit：二波感染恐帶動「W型復甦」風險提升

IHS Markit 經濟學家警告，美國、巴西以及印度等大型經濟體的疫情攀升趨勢，不僅凸顯出經濟反彈的脆弱，同時增加 W 型經濟復甦的風險，意味著全球經濟可能面臨兩度衰退可能。

IHS Markit 週五 (17 日) 發布報告將 2020 年全球經濟增長預期微幅上調至 -5.5%，並稱有顯著跡象顯示，在經歷嚴重經濟衰退後，全球經濟活動在 5 月和 6 月出現急劇反彈，同時預計，2021 年全球經濟將反彈 4.4%。

IHS Markit 經濟學家 Nariman Behraves 以及經濟與國家風險事業部門的全球經濟執行董事 Sara Johnson 認為，除非各國財政部和央行祭出更多刺激措施，否則經濟復甦的關鍵支撐點很快就會消失。

自疫情危機爆發以來，全球政府和央行已採取前所未有的貨幣及財政刺激方案。IHS Markit 認為，歐元區將會是經濟受創最嚴重的地區，並預計該地區今年 GDP 將下滑 8.6%。

此外，美國持續攀升的確診率為令人擔憂的一大癥結。約翰霍普金斯大學最新數據顯示，截至週四 (16 日)，美國單日新增確診病例超過 7.7 萬人，單日確診數創下全球最高，迫使美國多數州必須採取封鎖措施來杜絕廣泛的疫情傳播。

包含澳洲、中國、德國、日本等國家在內，全球有許多疫情嚴峻國家仍在實施地區限制措施。 Behravesh 和 Johnson 表示，二波感染降低了 V 型復甦的可能性，並提升兩度衰退風險。

IHS Markit 初步預估出現 W 型復甦的機率約為 20%，不過，基於不同感染模式，兩度衰退風險可能在未來幾個月內進一步升級。

該機構預期，第二輪經濟衰退可能落在今年底或明年初，但萎縮幅度可能不會像第一波一樣嚴重。報告總結稱道，最壞情況可能已過，但全球復甦動能依舊疲軟，並面臨近一步下行風險。