Q3恐需求疲軟 高通執行長趁價高拋售大部分公司持股

高通 (QCOM-US) 股價接近多年高點，其執行長 Steve Mollenkopf 甫出售了大部份的高通持股。

高通近期自第一季末疫情造成的低迷中恢復過來，目前股價已經接近 1 月時觸及的盤中高點 96.17 美元，亦為 2004 年 8 月以 2:1 比例拆分股票以來的最高價位。

高通週五收高 1.13% 至 92.23 美元。

Mollenkopf 於 7 月 13 日以 2050 萬美元的價格售出高通 219131 股，每股均價 93.66 美元。他透過信託方式以 10b5-1 規則交易計畫出售這些股票，此類設置會在當前條件 (包括價格和數量) 滿足時自動執行交易。

(自動化交易旨在避免內線交易) 根據他向 SEC 提交的表格，Mollenkopf 現在透過該信託擁有 477240 股股票。

高通沒有回應是否能讓 Mollenkopf 就售股一事發表評論。

Mollenkopf 上一回出售高通持股是在 2014 年，當年他接任高通執行長，他在當年 9 月 11 日以 170 萬美元的價格出售了 23125 股高通股票，美股均價 75.56 美元，亦為自動進行的交易。

今年 4 月下旬，高通公布第二季獲利優於預期，但同時調降財測，因該公司預期第三季手機需求仍疲弱。