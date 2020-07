〈鉅亨看世界〉日本觀光振興難題

日本政府的 Go To 旅遊宣傳活動 (Go To Travel campaign) 決定在 22 日提前上路,該活動是為了提振因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情而遭受重創的觀光餐飲業,但由於日本各地疫情不一,許多地方首長也抱持疑慮,認為活動應該延後或限定實施範圍。

像是北海道的鈴木知事就認為,該活動應該要因地制宜,對於日本全國的同時實施抱持疑慮。

千葉縣的森田知事則認為中央是在各種考量下決定實施,該縣也正在思考要如何活用該活動。

島根縣的丸山知事表示,疫情升溫的東京等地應該排除在外,反對全國同時實施活動,正反意見都有。

東京都醫師會會長尾崎治夫,則是在個人臉書上提出「Not Go To campaign」見解,諷刺及警世的意味濃厚。並指出近來的東京確診情況,有可能是第二波的疫情,呼籲大眾在本月減少聚餐機會。

為了這次 Go To 旅遊宣傳活動,日本中央政府也與東京都槓上。

日本官房長官菅義偉上週 11 日在北海道的演說中提到,肺炎確診的迅速增加「完全是東京問題」。東京都知事小池百合子對此言論感到不滿,在 13 日表示「東京的檢查量是壓倒性多數。陽性患者當中也包含許多無症狀的人。」作出反擊。

在有關 Go To 旅遊宣傳活動的問題方面,當時小池百合子也反問「中央在整合性方面要怎麼作?對於這種同時開著冷氣和暖氣的作法,又該如何因應。

而日本政府中央則認為,「身體不適的人,在外出時請不要離開東京」但是無症狀者當中也有出現確診,又該怎樣來歸類。這是中央的問題。」雙方隔空互槓。

菅義偉週五 (17 日) 表示,在這次的 Go To 旅遊宣傳活動中,從東京出發或以東京為目的地的旅遊行程,都將被排除在外。他在說明中提到「客觀來看,東京的確診人數突出。也因日本肺炎確診約有過半集中東京,在專家的建言下,決定將東京的出入除外。」

對於這項倉促決定,菅義偉也向大眾致歉。而另一方面,他也提到在外食的「Go To Eat」及展演活動的「Go To Event」折扣優惠活動方面,目前相關單位還在檢討內容,未來也有將東京納入的可能。