〈鉅亨看世界〉曾風光一時的電動平衡車

賽格威 (Segway) 作為電動平衡車的先驅，也可說是這類產品的代名詞。然而美國原廠在本月 23 日宣布，該公司的個人運具 Personal Transporter(PT) 將在下個月 15 日正式停產，這個曾經風光一時的賽格威產品，其輝煌歷史也即將劃下句點。

〈鉅亨看世界〉Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)

過去塞格威在處於研發階段時，曾經被譽為夢想發明。產品在 2001 年發表後也喧騰一時，更被視為未來交通工具的有力候選。不過在經過 20 年後，賽格威的 PT 電動平衡車也只賣出了 14 萬台。

回想當年，我們常可在新聞畫面或好萊塢電影當中，看到賽格威 PT 電動平衡車的蹤影。許多國外的執法單位及保全人員，也都利用賽格威來作為代步工具。還有在部分的觀光景點，也被遊客們利用於景點參觀。

Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)

不過與賽格威有關的大小事故，也都曾引起世人矚目。像是美國總統小布希，就曾於 2003 年時，在他父母的避暑別墅從賽格威上跌落，但是幸好沒有受傷。

英國企業家 Jimi Heselden 在 2009 年底收購賽格威，卻在 10 個月後乘著塞格威墜崖而死。還有 2015 年的北京田徑世錦賽，「牙買加閃電」波爾特 (Usain Bolt) 在男子 200 公尺項目奪冠後，遭跟拍攝影師的賽格威撞上。

賽格威是由美國發明家 Dean Kamen 所開發。沒有煞車、油門，全靠使用者的重心變化，來控制運具的前後左右移動。

1999 年在美國東北部新罕布夏州成立的賽格威，也在 2015 年的時候被中國新創企業 Ninebot 買下。近來也將研發重心放在電動滑板車等產品。