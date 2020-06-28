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〈鉅亨看世界〉曾風光一時的電動平衡車

曾風光一時的電動平衡車 (圖片：AFP)
曾風光一時的電動平衡車 (圖片：AFP)

賽格威 (Segway) 作為電動平衡車的先驅，也可說是這類產品的代名詞。然而美國原廠在本月 23 日宣布，該公司的個人運具 Personal Transporter(PT) 將在下個月 15 日正式停產，這個曾經風光一時的賽格威產品，其輝煌歷史也即將劃下句點。

〈鉅亨看世界〉Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)
〈鉅亨看世界〉Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)

過去塞格威在處於研發階段時，曾經被譽為夢想發明。產品在 2001 年發表後也喧騰一時，更被視為未來交通工具的有力候選。不過在經過 20 年後，賽格威的 PT 電動平衡車也只賣出了 14 萬台。

回想當年，我們常可在新聞畫面或好萊塢電影當中，看到賽格威 PT 電動平衡車的蹤影。許多國外的執法單位及保全人員，也都利用賽格威來作為代步工具。還有在部分的觀光景點，也被遊客們利用於景點參觀。

Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)
Segway 電動平衡車即將停產 (圖片：AFP)

不過與賽格威有關的大小事故，也都曾引起世人矚目。像是美國總統小布希，就曾於 2003 年時，在他父母的避暑別墅從賽格威上跌落，但是幸好沒有受傷。

英國企業家 Jimi Heselden 在 2009 年底收購賽格威，卻在 10 個月後乘著塞格威墜崖而死。還有 2015 年的北京田徑世錦賽，「牙買加閃電」波爾特 (Usain Bolt) 在男子 200 公尺項目奪冠後，遭跟拍攝影師的賽格威撞上。

賽格威是由美國發明家 Dean Kamen 所開發。沒有煞車、油門，全靠使用者的重心變化，來控制運具的前後左右移動。

1999 年在美國東北部新罕布夏州成立的賽格威，也在 2015 年的時候被中國新創企業 Ninebot 買下。近來也將研發重心放在電動滑板車等產品。

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