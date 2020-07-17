經濟解封也沒用？法人估全球GDP恢復至少要等2年

後疫情時代世界各國經濟陸續解封，法人認為，經濟復甦期程緩慢，預估最快要到 2022 年，多數國家 GDP 才能恢復到疫情爆發前的規模。

PIMCO 以樂觀、悲觀兩大情境模擬後疫情時代可能出現的經濟模式，其中樂觀模式前提是新冠肺炎疫情問市，促使經濟迅速重啟，並恢復至疫情爆發前的正常速度。

但如果出現疫情大規模二度爆發，迫使政府重啟社交距離政策，導致全球經濟二度衰退、企業永久倒閉，可能部分就業機會將永久消失。

PIMCO 指出，相較樂觀情境，目前朝向悲觀情境發展的風險更加顯著，但也不排除，如果未來各國政府與央行將持續鬆綁政策，也有可能實現樂觀情境。

在資產價格部分，PIMCO 表示，經濟活動萎縮與失業率攀升導致經濟基本面惡化，儘管各國政府力推刺激政策，但在經濟衰退與刺激政策的相互拉鋸，導致市場無法預期風險性資產的合理價格。

PIMCO 表示，過去 10 年來，股票評價大多處於「低廉」的區間，但在資金行情堆砌下使得股票目前已來到「合理」的價位。

法人提醒，面對當前環境，投資人不應僅仰賴長期歷史評價作為判斷依據，而是要設法將悲觀與樂觀情境納入考量，過去 10 年美股評價大多處於低廉狀態，直到 2020 年初美股評價才進入「合理」的區間。

PIMCO 認為，未來幾個月順景氣循環型資產表現將容易受到消息面影響，建議投資人應維持適度的風險承受度，加強布局市場錯置所造就的相對價值投資機會。