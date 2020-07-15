後疫情時代經濟U型復甦 法人估明年GDP反彈至5.3%

後疫情時代政府的振興措施能否有效刺激經濟？施羅德投資集團認為，後疫情時代市場將「U 型復甦」，估今年全球經濟負成長態勢不變，2021 年則可反彈至 5.3%。

施羅德投信指出，長線資金充沛帶來的流動性可支撐金融市場，雖然目前仍有二次疫情的隱憂、保守的消費與投資影響，歸納目前市場狀態與未來可能出現低利率導致消費保守、儲蓄率大增，市場投資仍由收益性商品當道。

產業結構部分，民眾對健康護理愈加重視，除疫情刺激外，全球人口老化的狀況下，各國對醫療保健日益重視，讓醫療保健、製藥產業亦浮現長期的投資價值。

施羅德投信表示，疫情促使零接觸經濟的誕生，自動化、AI 持續發展，大數據研究也將更深、更廣，進而推升遠距辦公、網路零售業等相關的科技產業將持續吸引全球人的目光。

PGIM 資產管理公司則認為，新冠肺炎疫情反映全球供應鏈體系脆弱，在後疫情時代下，全球供應鏈將出現兩極化局面，包括一些企業將加強產地分散化、讓全球供應鏈更富彈性；另一些企業則會退出海外供應鏈，並透過自動化技術將生產技術帶回國內。

PGIM 資產管理公司指出，這兩大發展均會增加未來的風險，如勞工成本增加、貿易戰風險等，目前已見許多製造商正將供應鏈撤出中國、轉向其他區域，投資人需格外留意後續的影響。

法人認為，供應鏈分散化，更多新興國家躋身「製造中心」，過去 20 年，全球企業為提高成本效益，已將供應鍊打造成單一線性結構，過度集中中國，但隨著勞動成本增加、以及美中貿易戰所帶來的壓力，這一趨勢已開始轉變，疫情後企業為分散風險，已開始著手建立備援供應鏈，抵禦區域性或全球性的意外衝擊。