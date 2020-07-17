穆迪：今年第二季有414家企業瀕臨違約 創下史上新高

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發，對全球經濟和企業帶來衝擊。根據信評機構穆迪 (Moody’s) 的統計數據顯示，有越來越多的企業面臨財務困境，更有高達 414 家企業瀕臨違約，創歷史新高。

數據顯示，截至 6 月 30 日的第二季當中，有 414 家企業被納入瀕臨違約的名單當中，創下史上新高紀錄，也較 2008 年和 2009 年金融危機期間的峰值高出 42%。

名單內包括 3 個信評最低的企業 (Caa1，Caa2 和 Caa3)，以及評級高於違約四個等級 (B3)，但有降級風險的企業。 名單中大多數新增的企業來自消費者和商業服務領域，在名單中的占比近 25%。

全球在 3 月份的廣泛防疫封鎖期間造成了短暫的市場恐慌，但美聯準會 (Fed) 前所未有的積極反應將投資者帶回到了風險較高的市場，也使得股市重回歷史高位。自 3 月底以來，標準普爾 500 指數已上漲了 24%。投資級和高收益企業債券市場分別上漲了 11% 和 12%。而追踪這些市場的基金，像是 iShares iBoxx 投資級公司債券 ETF(LQD-US) 和 iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF(HYG-US) 則分別增長了 11% 和 8%。

然而，低評級企業被列入瀕臨違約名單中的創紀錄數量，為市場的復甦蒙上陰影。經濟成長也似乎並未迅速反彈。美國勞工部的數據顯示，在截至 7 月 11 日的一週內，就有 130 萬筆新的失業救濟申請，勞動力市場數據仍然令人擔憂。

穆迪也指出，與違約相關的降評企業案例在第二季激增至 52 家，遠高於第一季的不到 20 家。在投資級市場和高收益市場中，穆迪並沒有給予任何一個產業正向樂觀的前景，也是有史以​​來第一次。