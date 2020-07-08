比金融海嘯還慘 花旗下修今年GDP至-5.4% 估最快2022年恢復

進入後疫情時代，花旗集團表示，疫苗問世前，經濟要恢復至疫情爆發前還有一段時間，將今年全球 GDP 從原本的 - 1.6% 下修至 - 3.6%，低於金融海嘯時期的 - 2.5%，估最快再等 2 年，也就是 2022 年，經濟才能恢復至疫情爆發前的水準。

另外，花旗也將已開發國家今年 GDP 預估值降至 - 5.4%，新興市場也下修至 - 1.3%。

花旗集團今 (8) 日舉行第 3 季經濟展望線上說明會，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，新冠肺炎導致國與國互動中斷，比起金融海嘯主要是金融業受衝擊，這次疫情對經濟的衝擊更加嚴重。

曾慶瑞指出，疫情仍是左右經濟復甦的關鍵原因，雖然各國陸續啟動經濟解封，但在疫苗發明問世前，全球經濟動能恐難恢復至疫情爆發前的常軌，因此集團將全球全年 GDP 預估值進一步下修至 - 3.6%。

曾慶瑞指出，儘管各國央行積極推動貨幣與財政政策，企圖降低疫情對經濟的衝擊，但目前看來經濟短期將呈 V 型反轉，中長線則呈現 U 型復甦，預估最快也要兩年，也就是 2022 年經濟才能恢復至 2019 年疫情爆發前的水準。

曾慶瑞說，在經濟復甦期間，推測將以「NIKE 勾型」的緩慢復甦，而若疫情再度爆發，也不排除呈現 W 型復甦。

另外，在油價部分，曾慶瑞表示，隨著石油輸出國家與夥伴國 (OPEC +) 履行減產協議，以及美國頁岩油業者調節產出，加上全球各國逐步重啟經濟活動，帶動原油需求回升，預估 2020 年底前國際油價將溫和回穩，全年如果在 40 美元到 50 美元區間震盪，代表經濟將逐漸回穩復甦。