【袁志峰專欄】港股超跌 浮現買入機會

7 月 17 日推介 - 中遠海能 (1138, 上日收市 $3.84)

1) 股市前景

A 股牛市的邏輯不變，經濟復甦，資本市場改革紅利，人民幣匯率轉強和利差優勢吸引外資持續流入等因素並無根本性改變。無論是估值、換手率或兩融餘額，現時都高於歷史均值，但低於 2015 年大時代時期。本周 A 股急回應視作健康調整，為可持續牛市打好基礎，但短期整固已無懸念。深圳創業板指數昨日急跌 6%，但年初至今仍漲 47%，跑赢全球股指。

恒指昨日跌穿 25000 收市的確有點意外，幸好 2.0% 跌幅遠低於滬深股市，個別藍籌股仍有升幅，跟三月股災時全軍覆沒不可同日而語，沽空比率跌至一年低位，成交額並無顯著高於均值，港股通維持淨流入等都是正面因素。恒指低於 25000 水平應該是長線投資者買進機會。建議買入阿里巴巴 (9988)、小米(1810)、石藥集團(1093)、安踏體育(2020) 和吉利汽車(175)。

今天推介是中遠海能 (1138)，從事國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣運輸以及國際化學品運輸。公司發盈喜，顯示盈利大幅改善，由首季度约 7 億元人民幣，激增至二季度的 21-23 億元人民幣，市淨率為 0.49 倍，估值偏低。

2) 上日中港股市況總結

恆指周四高開 68 㸃後持續受壓，主要受 A 股下跌拖累，最多曾跌 562 點，收報 24970 點，跌 510 點或 2.0%，成交額按日增 22% 至 1998 億元，7 月以來日均成交額 1948 億元。沽空比率跌至 11.5%，創一年新低。港股通南向淨買入減少至 4 億元，7 月以來累計淨買入 559 億元。

藍籌股 5 升 43 跌 2 持平。吉利汽車 (175) 是跌幅最大藍籌，股價瀉 12%。其次是騰訊 (700)、港交所(388) 及中國人壽 (2628) 均跌 6%。表現最好是中銀香港 (2388) 及港鐵 (66)，微升 1%。大型科技股全線捱沽。阿里巴巴(9988) 及網易 (9999) 跌 4%。美團 (3690) 和小米 (1810) 跌 8%。

板塊方面，半導體、軟件及汽車股大瀉。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 分別瀉 25% 及 19%。金山軟件 (3888) 及微盟 (2013) 跌 13%-15%。吉利汽車 (175) 及比亞迪 (1211) 均跌 12%，正通汽車 (1728) 瀉 20%。手機、物管、醫藥、中資券商及體育用品股跑輸大市，普遍跌 4%-7%。四大內銀股較稳定，股價變動少於 1%。

上証指數低開低走，沽壓沉重，收報 3210.1 點，跌 4.5%。深証成指跌 5.4%。滬深兩市成交額連續 9 天超過 1.5 萬億人民幣。北向資金連續三日淨流出，累積金额達 270 億元人民幣，7 月以來累積淨流入減至 384 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

美國首次申請失業救濟人數多過市場預期，周四美股三大指數下跌，道指收報 2634 㸃，跌 135 點或 0.5%，標指跌 0.3%，納指跌 0.7%。美匯指數回升至 96.33。紐約期金跌穿 1800 美元水平。

4) 宏觀經濟訊息

國家統計局公布，中國今年二季度國內生產總值 (GDP) 按年增長 3.2%，優於市場預期增長 2.4%。今年上半年 GDP 按年下降 1.6%。6 月規模以上工業增加值按年增長 4.8%，為今年以來最高，符合預期；6 月社會消費品零售總額按年下降 1.8%，遜於市場預期增長 0.5%；上半年固定資產投資按年下跌 3.1%，優於市場預期下跌 3.3%。(信報)

國際貨幣基金組織 (IMF) 警告，在缺乏足夠政府支持的情況下，中小企業的破產率今年可能急增兩倍，或使經濟復甦停滯，並造成金融不穩定。IMF 預估，公司破產率可能從新冠疫情大流行之前的 4%，激增至 12%。當中義大利破產公司升幅料最大，主要因為該國從事高強度接觸佔比較高。在整個 20 國集團 (G20) 中，減免稅收和社會保障繳款、贈款和利率補貼是重要手段。(信報)

5) 個股訊息

星島 (1105) 公布，董事會主席何柱國，以每股配售價 1.5 元，向若干獨立投資者配售 1.5 億股，套現 2.25 億元。配股事項完成後，何柱國持股由約 48.5% 減少至 31.43%，仍是該公司的控股股東。何柱國去年 10 月起已與一位獨立潛在買家就可能出售該公司權益進行磋商，董事會獲何柱國告知現時配售事項不會影響其潛在交易的進展，而配售事項不會對該公司的業務產生任何重大影響。(信報)

中遠海能 (1138) 預料，今年上半年股東應佔淨溢利介乎 28.1 億至 30.1 億元人民幣，去年同期只有 4.7 億元人民幣。預期盈利上升，主要由於全球石油供給大幅高於消費需求，石油運輸及儲油需求旺盛，國際油輪運價波動劇烈，均值高於去年同期。(信報)

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