票金公司外幣債券大鬆綁 千億元資金調度更具彈性

票金公司近年因外幣債券部位大幅成長，截至去 (2019) 年底已突破千億元，使外幣資金需求提升，為強化票金公司辦理外幣債券資金調度能力，金管會今 (16) 日宣布，開放票金公司可與 OBU 及 OSU 辦理外幣債券買賣及其附條件交易，並可與 OBU 辦理外幣資金拆借。

據金管會統計，2015 年票金公司的外幣債券部位僅 209 億元，但到 2016 年大幅成長至 652 億元、2017 年 628 億元、2018 年 704 億元、2019 年更一口氣成長到 1032 億元，到 2020 年第 2 季更達 1082 億元。

金管會表示，有鑑於票金公司外幣債券部位節節高升，但現行實務上銀行及證券商的外幣債券部位，及銀行外幣資金主要列於 OBU 及 OSU 帳上，致票券金融公司無法透過外幣債券附買回交易向國內外匯指定銀行（DBU）及國內證券商（DSU）借入外幣資金，及與 DBU 承作外幣資金拆借，來滿足其外幣資金需求。

為了讓票金公司上千億元的外幣資金調度可以更彈性，金管會審酌票券業的業務需求，及考量相關業務風險已有規範可資控管，因此修正解釋令，將票券金融公司納入國際金融業務條例所稱的「其他金融機構」範圍，開放票券金融公司可與 OBU 及 OSU 辦理外幣債券買賣及其附條件交易，及得與 OBU 辦理外幣資金拆借，以強化票券金融公司辦理外幣債券業務的資金調度能力。