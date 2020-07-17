盤前財經大事搶先讀2020年07月17日

今日操盤前瞻

美國 7 月密大消費者信心

新加坡 6 月非石油出口

除權息：仁寶、台灣大、京鼎、群創、東洋、元太、明基材等

〈台積電法說〉全年展望樂觀、上調資本支出、華為出口禁令 一文看懂八大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 昨 (16) 日召開線上法說，台積電第 2 季純益與 EPS 雙寫新高，毛利率攀升至 53%，營益率達 42.2%，均優於財測，《鉅亨網》整理出本次法說會的八大重點，讓讀者一文看懂。閱讀全文...

被動元件下半年景氣 陳泰銘：市況不明朗但也不悲觀

國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘昨 (16) 日指出，由於疫情影響變數大，下半年被動元件景氣仍不明朗，但也不用太悲觀，看好國巨併購基美與普思後，將有 7 成的營收來自高階產品，有助集團營收結構改善。閱讀全文...

金管會處分不得再自辦股務 大同：依法訴願

大同 (2371-TW) 今年股東會在股東及徵求人報到時，未發給部分股東及徵求人表決權票與選舉票，影響股東權益行使，金管會日前處分大同不得再自辦股務，對此，大同昨 (16) 日晚間公告，將依法訴願。閱讀全文...

出口商的憂愁 台幣 REER 連 5 月高過韓元 差距續創近 11 年新高

國際清算銀行 (BIS) 昨 (16) 日公布最新統計，6 月台幣實質有效匯率指數 (REER) 連 4 升，來到 109.72，反映 6 月以來台幣狂飆的現象，而出口主要競爭對手國南韓的韓元實質有效匯率雖較上月轉升至 105.44，但台幣已連 5 個月高於韓元，且兩者間差距更擴大至 4.28，續創 2009 年 10 月以來最大差距。閱讀全文...

三月市場觸底以來 股神巴菲特單靠蘋果賺進 400 億美元

自今年三月美股跌入低點以來，股神巴菲特 (Warren Buffett) 單靠蘋果就進帳 400 億美元 (約 1.18 兆台幣)。閱讀全文...