〈外幣投資術〉美元升勢消風 趁機換匯為下半年外幣投資超前部署

美國聯準會量化寬鬆削弱美元升勢，外資認為美元下半年恐揮別強勢地位翻貶，改由新興亞幣接棒，建議由投資美元保單或相關資產需求的投資人，可趁新台幣升勢未歇時換匯，降低投保、投資成本。

瑞銀財富管理投資總監辦公室外匯分析師陳得能 (Teck Leng Tan) 說，雖然美國 6 月非農就業人口增加，失業率降至 11.1%，兩者皆優於市場預期，但聯準會先前就明確表態，升息這件事「想都不敢想」，預估未來兩年內美國升息機率趨近於零，市場將長期處於低利率。

陳得能認為，美國聯準會的貨幣政策寬鬆，是讓美元翻貶的關鍵，加上聯準會未來數年難以收緊流動性，在美中貿易戰暫緩都讓美元有貶值空間，進而推升亞太貨幣升值空間。

陳得能進一步指出，雖然疫情可能二度爆發的隱憂一度讓資金流入美元避險，但聯準會保持流動性充裕決心不變，不容許 3 月美元流動性危機再度重演，預估在聯準會政策引導下，美元欲強不易。

渣打銀行則說，美國經濟缺乏基本面優勢、市場實質利率轉負，加上量化寬鬆激勵風險性資產回穩等三大因素影響，拖累美元指數下半年起持續下探，而隨著各國陸續解封、恢復經濟活動也將削弱美元避險需求。

儘管市場多數看貶美元，但滙豐私人銀行亞洲區首席市場策略師范卓雲卻認為，全球經濟不確定因素現階段尚未消失，美元仍具備安全資產特質，對於長線投資人而言仍具吸引力，不至於出現大幅修正，從長線角度來看，建議可考慮布局持有美元計價相關債券為主。