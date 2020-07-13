中壽上半年獲利創歷史同期新高 商品策略轉向高利潤外幣保單

中國人壽 (2823-TW) 今 (13) 日公布 6 月稅後純益 18.15 億元，較去年同期大幅成長 31%，上半年稅後純益達 80.03 億元，創下歷史同期新高，EPS 為 1.79 元。該公司商品策略轉向銷售較高利潤的外幣保單，因此 6 月外幣初年度保費占比大幅提高至 80% 以上。

中壽截至今 (2020) 年 6 月底，總資產規模也成長至 2 兆 700 億元，淨值 / 資產比達 7% 以上，在穩健財務結構的奠基下，中壽股東會也已通過每股發放現金股利 0.6 元及股票股利 0.6 元，其中，現金股利的除息交易日訂為 7 月 16 日，現金股利發放日為 8 月 12 日。

今年初，中壽的新契約產能雖受新冠疫情影響，但隨著疫情趨緩及商品推動策略奏效，新契約動能逐月快速提升，6 月份初年度保費收入更一舉超越去年同期、達到 89 億元，同時較上個月大幅成長超過 40%。

另外，受惠於商品策略轉向銷售較高利潤的外幣保單，因此 6 月外幣初年度保費占比大幅提高至 80% 以上。中壽表示，該公司長期以推動較高利潤的分期繳商品為策略，因此即使遭遇疫情干擾，上半年度整體分期繳總保費仍較去年同期成長，未來將可持續推升公司的長期價值。