〈財報〉固定收益交易營收增近1.7倍 大摩Q2營收、淨利雙創單季新高

摩根士丹利 (大摩)(Morgan Stanley) 週四 (16 日) 美股盤前公布 2020 年第二季財報，如同小摩 (JPM-US)、高盛 (GS-US) 等其他大型銀行，在證券交易及承銷業務驅動下，Q2 營收和淨利雙雙創下單季新高，且遠高於市場預期，帶動盤中股價至 5 個月新高。

截至台北時間週四 (16 日) 晚間 22 時許，大摩 (MS-US) 盤中上漲 3.15%，至 52.97 美元，為今年 2 月中以來最高。

摩根士丹利股價短線走揚 (圖：Investing.com)

2020 年 Q2 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 134.1 億美元，年增 31%，高於 Refinitiv 平均預期的 103 億美元

淨利報 32 億美元，年增 45%

稀釋後每股淨利 (EPS) 報 1.96 美元，年增 59%，高於 Refinitiv 平均預期的 1.12 美元

股東權益報酬率 (ROE) 報 15.7%，高於去年同期的 11.2%

從重點業務部門來看：

機構證券業務營收報 79.8 億美元，年增 56％

投資銀行業務營收報 20.5 億美元，年增 39％

固定收益交易營收報 30.3 億美元，年增 168%，高於 Refinitiv 平均預期的 18.1 億美元

股票交易營收報 26.2 億美元，年增 23%，高於 Refinitiv 平均預期的 23.5 億美元

財富管理業務營收報 46.8 億美元，年增 6.2%，高於 FactSet 預期的 41.2 億美元

根據大摩財報，在客戶交易活動提升帶動下，Q2 固定收益營收較去年成長近 1.7 倍，且大幅高於分析師預期，另外，財富管理業務營收意外增長主要受惠於交易費用提升。

在投資銀行業務部分，除了顧問業務營收受企業併購活動和大宗交易拖累而下滑，股票和固定收益商品承銷營收皆較去年同期增長，年增率分別達 62% 和 68%。

Q2 因應疫情提列的備抵貸款損失報 2.39 億美元，使 2020 年上半年的提列金額較去年同期增加四成，來到 8.66 億美元。

公司看法：

大摩財務長 Jon Pruzan 表示，本季的亮眼業績主要建立在 Q1 的強勁勢頭之上，今年上半年的交易環境強勁，但他認為下半年的業績表現將難以和上半年比擬。

Pruzan 表示，大摩有意識的縮減消費者貸款及商業銀行貸款敞口，意味著隨著美國多數經濟處於關閉狀態，該公司面臨的信貸違約風險相對較小。