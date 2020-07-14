〈財報〉交易市場營收創新高 小摩Q2營收年增15%優預期

摩根大通 (小摩)(JP Morgan) 週二 (14 日) 公布 2020 年第二季財報，儘管 Q2 淨利大受疫情衝擊，在固定收益和股票交易營收強勁帶動下，Q2 營收年增率仍達 15%，優於市場預期。

截至台北時間週二 (14 日) 晚間 20 時許，小摩 (JPM-US) 盤前上漲 1.60%，報每股 99.21 美元。

摩根大通週二 (14 日) 盤前股價 (圖：Investing.com)

2020 年 Q2 財報關鍵數據：

營收報 330 億美元，高於去年同期的 295 億美元，年增 15%，高於 Refinitiv 平均預期 303 億美元

淨利報 46.9 億美元，低於去年同期的 96.5 億美元，年減 51%

每股純益 (EPS) 報 1.38 美元，低於去年同期的 2.82 美元，年減 51%，高於 Refinitiv 平均預期的 1.04 美元

2020 年第二季摩根大通財報關鍵數據 (圖：摩根大通)

以業務部門來看：

消費銀行業務淨虧損 1.76 億美元，去年同期淨利報 41.57 億美元

企業與投資銀行業務淨利報 54.64 億美元，去年同期淨利報 29.46 億美元，年增 85%

商業銀行業務淨虧損報 6.91 億美元，去年同期淨利報 10.02 億美元

資產和財富管理業務淨利報 6.58 億美元，去年同期淨利報 7.19 億美元，年減 8%

其中，Q2 企業與投資銀行獲利大幅抵銷低利率及消費活動放緩的不良影響，Q2 固定收益市場營收較去年同期增長近 1 倍，至 73 億美元，股票市場營收則報 24 億美元，年增率也有 38%，交易市場營收總計較去年同期增長 79%，幫助抵銷 Q1 所提列的備抵貸款損失準備。

2020 年第二季，企業和投資銀行業務部門財報數據 (圖：摩根大通)

儘管如此，Q2 備抵呆帳仍較上季增加 6%，至 15.6 億美元，但低於分析師預期的 27.8 億美元。隨著美國政府祭出的刺激方案和延後還款計畫逐步退場，市場預計，下半年貸款違約率可能進一步上升。

公司看法：

小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 於聲明中表示，在未來經濟發展存在不確定性的情況下，該公司已做好充分準備，強大的獲利能力幫助吸收公司鉅額虧損，這也是為何小摩能夠持續為股東支付股息的重要原因。