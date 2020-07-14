歐盟將發布兩項重大裁決 蘋果、臉書恐受影響

外電報導，歐盟法官預計將在今年夏季簽署兩項重大裁決，其中涉及蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US) 兩家公司，新的裁決也可能會影響歐盟在全球貿易規則上的日益增長的影響力。

第一項裁決預期將在 7 月 15 日公布，主要針對的事歐盟是否決定向蘋果處以 130 億歐元 (合 148 億美元) 的愛爾蘭補稅法案罰款，這也是迄今為止，歐盟打擊政府和跨國公司之間涉嫌不公平財政協定的最大考驗。

第二項裁決則預期在 7 月 16 日公布，歐盟最高法院歐盟法院將發布具有約束力的判決，該判決可能會顛覆企業使用歐盟支援工具，在大西洋上運輸大量商業數據而又不侵犯數據隱私權的合法性。

斯特拉斯克萊德大學的高級講師 Angela Daly 表示，儘管兩項裁決的爭端內容不同，但它們都表明歐盟有意成為「科技治理和規範的全球參與者」。與之相伴的是，「這些裁決都將對跨國商業活動慣例，以及歐盟與跨國企業的關係產生影響」。

近期以來，歐盟已經試圖通過一系列反壟斷調查和新法規來加強對包括蘋果和臉書在內的矽谷科技巨頭的監管。同時，歐盟的隱私監管機構也開始實行全球最嚴格的數據保護規範。

在歐盟作出最新裁決後，很可能阻礙或助長歐盟反壟斷執行長 Margrethe Vestager 進行的其他一系列企業稅收調查。蘋果和愛爾蘭持續反對 Vestager 在 2016 年做出的決定， 蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 抨擊歐盟的舉動是「徹底的政治廢話」。蘋果指出，歐盟錯誤地對應在美國徵稅的部份利潤進行徵稅，並修改了全球當局在歐盟繳稅的規則。

美國財政部也表示，歐盟正在使自己成為一個「超國家稅收當局」，相關舉措也可能會威脅到全球稅收改革的努力。