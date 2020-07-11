美中關係嚴重受損 川普：不可能和中國達第二階段協議

週五 (10 日) 美國總統川普抨擊中國防疫不力導致新冠病毒蔓延全球，按目前的狀況，他不可能與中國達成第二階段貿易協議。

川普表示美國目前並未將重心放在下一階段貿協上，因為兩國關已係被新冠全球大流行破換殆盡。

川普週五受訪時怒批中國沒有阻止新冠疫情傳播。他抨擊：「他們本可以阻止這場全球大流行，他們本可以阻止的！」

川普表示：「我甚至沒有考慮第二階段協議，我還有很多其他事情要考慮，還有很多其他想法。」

美中貿易戰打了近兩年，歷經數次磋商後兩國終於在今年 1 月 15 日簽署第一階段貿易協議，對智慧財產權保護、強制技術轉讓等議題採取了初步步驟，同時，中國承諾，將在兩年內購買至少價值 2,000 億美元的美國農品。

然而，隨之而來的新冠肺炎席捲全球，促使美中陷入交相指責戰，川普今年 5 月中旬推文表示，美中才剛達成一項偉大的協議，但墨跡還未乾，世界就遭受來自中國瘟疫 (新冠肺炎) 襲擊。(就算簽) 一百個貿易協議並不能彌補損失，所有無辜的生命都失去！

近期香港和新疆議題也讓兩國關係陷入冰點，美國接連對中國實體、官員祭出制裁，撤銷香港特殊地位並暫停優惠待遇。

外媒上月底報導，中國當局對川普政府近期的制裁感到強烈不滿，中國警告，美國近期越過紅線的舉措，可能會危及美中第一階段協議。

中國政治局委員、最高外交官楊潔篪暗示美方，應避免過多干預，不應越過紅線，否則將不會再持續採購美國農產品。

這個得來不易的第一階段協議似乎搖搖欲墜，談判前景增添了許多變數，隨著 11 月美國大選越來越接近，華爾街普遍預估無論是第一還是第二階段協議應該會等選完再說了。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒不斷，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 1,229 萬例，死亡數突破 55.5 萬例，美國迄今累計確診數超過 311 萬，死亡人數至少 13.3 萬。