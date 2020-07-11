歷史次高！美國農業部：中國單日玉米採購量達近137萬噸

隨著美中貿易協議持續推進，美國農業部 (USDA) 週五 (10 日) 發布最新數據稱，中國向美國購買 136.5 萬噸玉米，採購量創下單日歷史次高。

根據美國農業部數據，截至 2020-2021 年 8 月 31 日的銷售年度中，中國向美國購買 76.5 萬噸玉米，另有 60 萬噸將於 2021-2022 銷售年度出貨，總計 136.5 萬噸的玉米採購量創下近 25 年以來單日最高，歷史上僅次於 1994 年 12 月的 145 萬噸。

除了玉米外，中國還向美國購買 13 萬噸硬紅冬小麥和 19 萬噸硬紅春小麥。

(圖：ADP)

美國農業部日前表示，受到豬隻和家禽產業復甦帶動飼料需求反彈，預計自今年 10 月起的 12 個月內，中國的大豆進口量將增加 100 萬噸，達到 9100 萬噸，同時預計玉米進口量可能提升 50 萬噸，至 700 萬噸。

鑑於大豆壓榨需求有所改善，中國當局今日宣布將年度大豆進口量上調 300 萬噸，玉米進口量預期也較上月增加 200 萬噸，至 600 萬噸，力求加快美中第一階段貿易協議。根據兩國今年 1 月簽署的第一階段貿易協議，中國政府同意在未來兩年內購買 800 億美元的美國農產品。