後疫情時代 三大變數左右市場情緒

進入後疫情時代，瑞銀表示，目前市場仍有三大變數牽動市場，包括聯準會政策、第二波疫情與美國總統大選，其中聯準會政策態度堪稱是左右市場的中長線主軸。

瑞銀全球首席投資總監財富管理 Mark Haefele 表示，聯準會日前公開宣示為從沒考慮過升息，大舉購債與量化寬鬆是為了提供經濟支撐，希望讓經濟可恢復至疫情之前的水準。根據統計，聯準會的資產負債表規模在 3 個月內就擴大至近 75%，規模從 4 兆美元增至 7 兆美元。

瑞銀表示，目前已經可預見美聯準會政策對 ETF 資金流入的影響，美聯準會不斷在購買公司債 ETF，根據報導，截至 6 月 10 日美聯準會共持有 55 億美元的公司債 ETF。不過, 相較於因此所帶動的資金流入，美聯準會本身的購買金額顯得微不足道，自 3 月 23 日美聯準會祭出無限量化寬鬆政策以及信貸安排以來, 流入美聯準會購買標的 ETF 的投資資金是美聯準會金額的幾乎 10 倍。

在疫情部分，瑞銀表示，目前市場主要擔憂第二波疫情爆發恐讓市場波動加劇，但以目前醫療系統的容量來看，新增確診病例數的增幅並不算大，而且包括美國在內的各國政府已經表示，不會再次實施全國性封鎖。

瑞銀指出，目前尚未見到有任何證據表明消費者對第二波疫情擔憂有負面反應；加上疫苗與治療方法方面持續取得進展，因此雖然第二波疫情擔憂可能加劇市場波動，但在我們的中間情景下，預計未來一年的復甦力度將增強。

至於年底即將登場的美國總統大選，瑞銀表示，今年 11 月的美國總統大選尚未成為市場關注重點，但預計隨著投票時間臨近這將攫取投資者的注意力。

瑞銀表示，川普在 2016 年意外當選後所引發金融市場掀起「川普交易」，也就是風險資產上漲、公債券下跌與美元起初大升，原因是投資者很快計入了川普當選後將減稅、放鬆監管以及增加財政支出的預期心理效應。