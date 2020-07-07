後疫情時代 改寫全球經濟四大型態新面貌

隨著各國陸續啟動經濟解封，法人預期，進入後疫情時代全球經濟將出現四大層面的改變，包括：供應鏈轉向在地化與自動化、改變庫存制度、加速轉型智慧化，及辦公室與住宅思維改變。

首先是供應鏈型態改變，PGIM 資產管理公司表示，受疫情影響讓全球化供應鏈走向在地化與自動化，且在政府介入干預經濟後，預估全球供應鏈將會出現兩極化局面，包括：部分企業將選擇具有彈性、分散、多區域供應鏈方式，以及部分企業則會將海外供應鏈移回國內。

其次是企業庫存模式改變，其中上游企業將從高效且精簡的「即時生產」(Just in time) 庫存管理制逐步調整為「預先生產」(Just in case) 庫存制度，並在存貨成本與供應成本增加之間取捨。

第三是加速轉型智慧企業，PGIM 資產管理公司指出，企業將加速轉向智慧型營運模式，而所謂智慧企業重點在於技術密集型的商業模式，其核心在於強化軟體、研發資料、大數據和智慧財產權等方面投資。

另外， 辦公室與住宅的思維也將發生變化，過去民眾以生活、工作、娛樂市中心居所、共同辦公場風潮將會改變，以及電商和線上平台所需要物流和倉儲空間需求。

PGIM 資產管理公司指出，考量疫情並未完全受控，未來經濟復甦之路充滿艱辛挑戰，若未能準備好或太晚才調整的長期投資人將可能因此錯失機會。根據過去危機經驗，能夠從這種時期的困境中學到東西並加以應用的企業，將更能彈性且靈活地因應未來的各種挑戰。

展望解封後的世界，PGIM 資產管理公司認為，在疫情期間提供出色服務的企業，可望成為這場公衛危機後最大贏家。