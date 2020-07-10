日本第2波疫情來襲? 東京肺炎確診再創單日新高

日本東京的新冠肺炎 (COVID-19) 確診人數，連續 2 日創下新高。週五 (10 日) 新增 243 人確診，也是繼昨 (9) 日的 224 人確診後，再度更新東京的單日確診人數紀錄。

東京新冠肺炎確診走勢圖 (截至 2020 年 7 月 9 日) (圖片來源：日本東京都)

與東京夜店有關的肺炎確診人數增加，還有經由家庭、職場、聚餐等各式傳染途徑，而不幸遭受感染的案例也層出不窮。東京當局也急於確保各醫療院所的收容人數，希望有更多病床可用於新冠肺炎的住院患者；還有在另一方面也加緊 PCR 檢測的腳步。

東京都大家長的小池百合子知事，週五 (10 日) 稍早在記者會中提到「昨日東京都內的新增陽性患者有 224 人，這是目前為止最高人數。都民們也應該都感到相當憂心。這也是因為在每天有實施超過 3000 件的檢測，還有出現陽性患者的從事客人接待的餐飲業者配合，讓員工們集體接受檢查等情事有關。有必要來進行更進一步的警戒。」

專家們也提醒大眾要做好基本的個人防疫措施，也就是勤洗手、戴口罩，還有避免進出「3 密」環境。

所謂的「3 密」，也就是指換氣不良的「密閉」空間、人多的「密集」場所，以及近距離的「密切」 對話。

東京當局在週五也與鄰近各縣進行了視訊會議，就彼此間每天的大量民眾往來，在今後的因應方式上進行討論，還有各項的意見交換。

另有關夜店行業的營業問題，在今晚也會與新宿區長、豐島區長，還有經濟再生大臣西村康稔等人進行意見交換。